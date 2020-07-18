Doktor Civanım ne zaman ve nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları ve konusu
Doktor Civanım oyuncuları ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türk sinemasının efsane filmlerinden Doktor Civanım televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Doktor Civanım, eski İstanbul görüntüsüyle izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Doktor Civanım ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Doktor Civanım oyuncuları kadrosu ve konusu.
Bahar Öztan ve Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Doktor Civanım filminin oyuncu kadrosu izleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığını üstlendiği Doktor Civanım filminde, Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal'in köyünde kendisini doktor olarak tanıtması komik olaylar çerçevesinde ele alınıyor. İşte, Doktor Civanım filmiyle ilgili ayrıntılar.
DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI KİMLER?
Doktor Civanım oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;
Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Rusen Aga
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe
DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ?
Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982'de çekilmiştir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazdı. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. Film, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figuran olarak rol almıştır.
FİLMİN KONUSU
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.
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