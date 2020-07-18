Doktor Civanım ne zaman ve nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları ve konusu

Bahar Öztan ve Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Doktor Civanım filminin oyuncu kadrosu izleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığını üstlendiği Doktor Civanım filminde, Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal'in köyünde kendisini doktor olarak tanıtması komik olaylar çerçevesinde ele alınıyor. İşte, Doktor Civanım filmiyle ilgili ayrıntılar.

DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI KİMLER?

Doktor Civanım oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Kemal Sunal - Kemal

Ali Şen - Rusen Aga

İhsan Yüce - İhsan Ağa

Bahar Öztan - Sümbül

Ayşen Gruda - Şadiye

Yadigar Ejder - Gaffur

Sırrı Elitaş - Yaşar

Muadelet Tibet - Huriye ana

Nermin Denizci - Asiye

Ahmet Açan - Yunus amca

Osman Çağlar - Kasaba tellalı

Ahmet Turgutlu - Kasabalı

Arap Celal - Davulcu

Ali Demirel - Murat Ateş

Ali Demir - Kasabalı

Hikmet Gül - Ayşe

DOKTOR CİVANIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982'de çekilmiştir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazdı. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. Film, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figuran olarak rol almıştır.

FİLMİN KONUSU

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.