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Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları

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Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları

Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Film ünlü yazar Agatha Christie'nin romanından uyarlama ve 1930’lu yıllarda geçiyor. Peki, Doğu Ekspresinde Cinayet filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

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 Doğu Ekspresinde Cinayet filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan Doğu Ekspresinde Cinayet filminde Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer gibi isimler yer alıyor.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİLMİ KONUSU

Agatha Christie'nin romanından uyarlanan filmde 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur.Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır.Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Derek Jacobi, Penelope Cruz, Willem Dafoe ve Daisy Ridley yer alıyor.

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