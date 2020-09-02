Diziler ne zaman başlayacak 2020?

Yaz dönemine girilmesi nedeniyle mayıs-haziran aylarında sezon finali yapan diziler, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara gelecek. Peki, yeni sezonda diziler ne zaman başlayacak? İşte, dizilerin başlayacağı tarih hakkında detaylı bilgiler

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizilerin başlangıç tarihleri, yayıncı kuruluşun program takvimi ve yapımcı kuruluşun çekim sürecine göre değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıllar baz alınırsa tüm dizilerin ekim ayının ilk haftası itibariyle başlamış olması bekleniyor.

Hekimoğlu: Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu), Ebru Özkan Saban (İpek Tekin), Okan Yalabık (Orhan Yavuz),

Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar), Aytaç Şaşmaz (Emre Acar), Damla Colbay (Zeynep Can) yer alan Hekimoğlu dizisi yeni sezonuna 1 Eylül tarihinde merhaba dedi.

Arka Sokaklar: Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek) yer alan fenomen dizi Arka Sokaklar 15. Sezonu ile yakında Kanal D'de!

Dizilerin büyük bir çoğunluğunun eylül aynın ikinci haftası itibariyle ekranlara gelmesi bekleniyor.