Çiftlik evindeki sır ortaya çıktı

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Dizinin yeni bölümünde;

Bir süredir Figen'den uzak duran Mustafa sonunda duygularına yenildi. Annesine Mustafa konusunda söz veren Figen'in de sevdiği adama teslim olmaktan başka çaresi kalmadı...

Seni çok seviyorum...

Yaşananların etkisinden kurtulamayan Rüçhan, Sinan’ı da alarak köşkten ayrılmaya karar verdi. Anne-oğul ellerinde bavulla Macide’ye yakalandılar.

Kayınvalide ve gelin birbirleriyle her dakika biraz daha inatlaşırken, kazanan Macide oldu.

Dündar’ı evinde ziyaret eden Fatma, Cemre ile ilk kez karşılaştı.

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Küçük kızın tavırlarına anlam vermeye çalışan Fatma, bir sırrın daha ortaya çıkmasını sağladı:

Cemre, annesini gördü… Kızımı… Bu çok uzun bir hikaye Fatma Hanım

Dündar, Canan’dan Efkan’a, Mustafa’dan Cemre’ye kadar her şeyi bir çırpıda Fatma’ya anlattı.

Aynı dakikalarda Mustafa da, Figen’e Canan ile tanışma hikayesini anlatıyordu…

Fatma’ya Mustafa hakkındaki planlarından da bahseden Dündar “Kızıma bunu yapanı öldüreceğim yani sizin kızınızla evlilik hayalleri kuran adamı… Figen Hanım çok üzülecek. İşte o zaman neyi, neden yaptığımı hatırlayın” dedi.

Rona Köşkü’ne sıkışıp kalan Rüçhan, kurtuluş olarak gördüğü Dündar’ı aradı. İkilinin telefon konuşmasını dinleyen Macide, vakit kaybetmeden Rüçhan’ın yanına gidip bu ilişkiyi bitirmesini söyledi.

Ailesiyle arasındaki mesafe farkında olmadan uçuruma dönen Sevda, Kenan ile evlenmeye karar verdi.

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Dündar ile konuşmak için çiftliğe gelen Mustafa, Cemre’yi de alıp eve döndü. Cemre babasına, annesini gördüğünü onun da çiftlikte olduğunu söyledi.

Ancak Mustafa, kızının rüya gördüğüne çoktan ikna olmuştu…

Baba annem Dündar Amca’nın evinde… Cemre dedi bana… Çok hasta…

Asuman ile konuşmak isteyen Fatma, onu Mustafa konusunda uyardı.

Mustafa ile Cemre’yi evlerinde ziyaret eden Figen, küçük kızın sözleriyle büyük şok yaşadı.

Biliyor musun annem geldi Figen Abla…

Endişelenmekte haklı olduğunu gören Figen’i sakinleştirmek her zaman olduğu gibi yine Mustafa’ya düştü.

Cemre ile birlikte köşke dönen Figen, Sevda ile tartıştı. Sevda’nın biyolojik annesi hakkında söylediklerine kayıtsız kalamayan Figen, ona tokat attı.

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Yaşananlara şahit olan Fatma’nın mutluluğu ise görülmeye değerdi…

Sevda’nın Kenan ile evleneceğini öğrenen Rüçhan, bir kez daha yardım istemek için Dündar’ı aradı.

Macide, elinde çiçek ve çikolata ile Sevda’yı istemeye gelen Kenan’ı karşısında görünce şoke oldu. Tam zamanında gelen Dündar, Kenan’ı da yanına alarak köşkten ayrıldı.

Dizinin final sahnesinde;

Dündar’ın yaptıklarının altında kalmamaya kararlı olan Kenan, Efkan ile birlikte yaptığı planı uygulamaya başladı.

Ustaca bir hamle ile Aras’ı da kendi tarafına çekmeyi başaran Kenan, Dündar’ın sonunu kendi elleriyle yazdı.

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Dündar oğlu Efkan’ın; Aras ise müstakbel damadı Kenan’ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.