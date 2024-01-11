Dilek Taşı'nın 18. bölümünde neler oldu? Büyük yüzleşme kötü bitti: Şimdi kocanı ellerinle göm!

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Dizinin yeni bölümünde;

Sarhoş bir şekilde eve gelen Aras, Harun ile Macide’nin tadını kaçırdı.

Önce lafları ile Dündar’ı iğneleyen Aras, ardından Rüçhan’a saldırdı.

Aras, gecenin sonunda bildiği sırrı bir bomba gibi köşkün ortasına bıraktı:

Sandığınız kadar sarhoş değilim… Figen canım kardeşim. Sen benim kızım değilsin, Sen Harun Rona’nın kızısın...

Öğrendikleri ile bir kez daha yıkılan Figen, Harun’a önce “doğru mu” diye sordu; ardından diline gelen her şeyi saydı:

Sen ne aşağılık bir adamsın? Kendi günahlarını öz oğlunun boynuna asacak kadar kötüsün. Benim bir tane babam vardı… Sen benim bırak babamı, düşmanım bile olamazsın...

Macide ne yapacağını bilemezken, Aras olanlardan dolayı Dündar’dan özür diledi.

Ortamın gerginliği henüz bitmemişken Figen’in öz annesi Fatma beklenmedik bir şekilde köşke geldi…

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Harun ve Macide sözleri ile hayatını kabusa çevirdikleri Fatma’yı aşağılamaya devam ettiler. Fatma’ya ne istediğini soran Harun, aldığı cevapla şaşırdı:

Senden hiçbir şey istemiyorum, ölmen dışında…

Fatma bir anda çantasından çıkardığı silahı Harun’a doğrulttu ve tetiğe bastı…

Göğsünden yaralanan Harun Rona, kanlar içinde yere yığıldı.

Gözyaşları içinde müştemilata dönen Figen, annesi ve Ebru'yu da yanına alarak Mustafa ile birlikte köşkten ayrıldı.

Yapacaklarının sinyalini veren Fatma, köşktekilere Harun'u bahçeye gömmelerini söyledi. Sayısızca sırrın ortaya çıktığı gecede Harun'a ilk toprağı atan hayat arkadaşı Macide oldu.

Figen ve aiesini eve bıraktıktan sonra Aziz'in köşküne giden Mustafa, bahçedeki polisleri görünce büyük panik yaşadı.

Ekipler tarafından karakola götürülen Mustafa, kızına kavuşunca derin bir nefes aldı.

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Cemre'nin çocuk esirgeme yurduna götüreceğini öğrenen Mustafa, nezaretten çıkar çıkmaz kızının peşine düştü. Oysa Cemre yurtta değil, Dündar'ın evindeydi...

Tesadüfen Figen'i gören Fatma, onun köşkten ayrılacağını öğrenince Macide'ye kızını köşkte kalmaya ikna etmesini söyledi.

Kızlarını da alıp köyüne dönmeye karar veren Asuman, Ebru engeline takıldı. Ebru köşkü arayarak İstanbul'da kalıp kendine yeni bir hayat kuracağını söyledi. Bu durum Figen'i panikletti.

Borç istemek için ajansa giden Ebru, Aras'ın yemek teklifini bir an bile düşünmeden kabul etti.

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Gecenin sonunda Ebru, hayatının en zor kararı ile karşı karşıya kaldı.

Dündar ile buluşan Fatma, zamana ihtiyacı olduğunu bu nedenle de kendini herkese Harun'un kız kardeşi olarak tanıtacağını söyledi.

Kenan ile Sevda'nın birlikte olduğunu öğrenen Efkan, ikilinin yolunu kesti. Efkan, Sevda'ya kaçırılma olayını Kenan ile birlikte planladıklarını itiraf etti.

Efkan'ın sözleri Sevda'ya Figen'in söylediklerini hatırlattı.

Ebru konusunda Asuman ve Figen'e moral vermek için müştemilata giden Fatma, kızıyla sohbet etme fırsatı buldu.

Nişantaşı'nda dayalı döşeli bir daire karşılığı geceyi Aras ile geçirmeyi kabul eden Ebru'nun gururu duyduğu her cümle ile biraz daha kırıldı.

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Ebru, sonunda eli mahkum Aras ile köşke döndü. Kızını karşısında gören Asuman, sinirlerine güçlükle hakim oldu.

Dizinin final sahnesinde,

Bir süredir Figen'den uzak duran Mustafa sonunda duygularına yenildi. Annesine Mustafa konusunda söz veren Figen'in de sevdiği adama teslim olmaktan başka çaresi kalmadı...

"Seni çok seviyorum..."