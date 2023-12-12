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Dilek Taşı setinden renkli kareler…

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#Dilek Taşı#Salih Bademci#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 12:28

80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan Dilek Taşı’nın setinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı.

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Kamera arkasında keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli ve pozitif halleri objektiflere yansıdı. Bu fotoğraflara sosyal medyadan da hayranların ilgisi yoğun oldu.

Figen'in istekleri tanıtıma damga vurdu!

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına; Figen, Rana ve ailesinin şaşırtan istekleri damga vurdu.

Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Ailesinin hakkı olduğunu düşündüğü bu istekleri herkesi şoke etti. Rona’ların bu istekleri yerine getirip getirmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. 

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Dilek Taşı#Salih Bademci#Kanal D

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