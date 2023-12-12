Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Haberin Devamı

Kamera arkasında keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli ve pozitif halleri objektiflere yansıdı. Bu fotoğraflara sosyal medyadan da hayranların ilgisi yoğun oldu.

Figen'in istekleri tanıtıma damga vurdu!

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına; Figen, Rana ve ailesinin şaşırtan istekleri damga vurdu.

Ailesinin hakkı olduğunu düşündüğü bu istekleri herkesi şoke etti. Rona’ların bu istekleri yerine getirip getirmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!