Dilek Taşı setinden renkli kareler…

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Kamera arkasında da keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli ve pozitif halleri objektiflere yansıdı. Bu fotoğraflara sosyal medyada da hayranların ilgisi yoğun oldu.

Dilek Taşı’ndan duygusal tanıtım yayınlandı…

Dilek Taşı tanıtımına Selda Bağcan türküsü damga vurdu

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına Selda Bağcan ‘’ Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’’ türküsü damga vurdu.

Ömer’in ölümü herkesi yasa boğacak. Figen, bu zor günün de yine Mustafa'ya sığınacak. Kenan ise Mustafa'yı Figen'den uzak tutmaya çalışacak. Ancak Figen Kenan'la evlenmeyeceğini söylemesi bölüme damga vuracak.

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Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!