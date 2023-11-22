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Dilek Taşı setinden renkli kareler…

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci
Dilek Taşı setinden renkli kareler…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 10:49

80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan Dilek Taşı’nın setinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı.

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Kamera arkasında da keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli ve pozitif halleri objektiflere yansıdı. Bu fotoğraflara sosyal medyada da hayranların ilgisi yoğun oldu.

Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Dilek Taşı’ndan duygusal tanıtım yayınlandı…

Dilek Taşı tanıtımına Selda Bağcan türküsü damga vurdu

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölüm tanıtımına Selda Bağcan ‘’ Sivas Ellerinde Sazım Çalınır’’ türküsü damga vurdu.

Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Ömer’in ölümü herkesi yasa boğacak. Figen, bu zor günün de yine Mustafa'ya sığınacak. Kenan ise Mustafa'yı Figen'den uzak tutmaya çalışacak. Ancak Figen Kenan'la evlenmeyeceğini söylemesi bölüme damga vuracak.

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Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci

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