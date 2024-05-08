Çok iddialı geliyorlar... Göz kamaştıran Yalan!

Haberin Devamı

KANAL D’nin, ekrana gelen ilk tanıtım filmi ile dikkatleri üzerine çeken dizisi ‘Yalan’, yakında izleyici karşısına çıkacak.



Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizi, oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak.

Tanıtım filmi ile izleyicinin dikkatini çeken ve sosyal medyada da oldukça konuşulan dizinin kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.

‘Yalan’ın fotoğraf çekimleri de geçen günlerde gerçekleşti.