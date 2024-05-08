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Çok iddialı geliyorlar... Göz kamaştıran Yalan!

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#Yalan#Kanal D#Aslıhan Güner
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:41

Bir anne-kız hikâyesi anlatan Kanal D’nin yakında ekrana gelecek yeni dizisi ‘Yalan’ın ekibi objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncular şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

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KANAL D’nin, ekrana gelen ilk tanıtım filmi ile dikkatleri üzerine çeken dizisi ‘Yalan’, yakında izleyici karşısına çıkacak.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizi, oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak.

Tanıtım filmi ile izleyicinin dikkatini çeken ve sosyal medyada da oldukça konuşulan dizinin kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.

‘Yalan’ın fotoğraf çekimleri de geçen günlerde gerçekleşti.

Çok iddialı geliyorlar... Göz kamaştıran Yalan



Bir anne kız hikâyesi

Oyuncular şıklıkları ile göz doldurdu. “En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır” söylemi ile dram dolu bir anne-kız hikâyesinin ekrana geleceği dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; senaryoyu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

 

 

 

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#Yalan#Kanal D#Aslıhan Güner

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