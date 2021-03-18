Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu kimdir?

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenmişti. Çiftin Siraç ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu bulunuyor. Eşine bir klipte eşlik eden Özlem Kapurtu, bir dönem müzikle ilgilenmişti.

Çılgın Sedat, bir röportajında eşiyle ilgili şunları söylemişti: 'Eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu. Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim'' parçasına bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçe damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık''

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