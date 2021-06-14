Cesur Bölükbaşı kimdir, bulundu mu? Karısından sık sık dayak yediği iddia ediliyor

Kocaeli Gebze'de kaybolan Cesur Bölükbaşı'nı aramak için eşi ve kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Cesur Bey evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildikten sonra Cesur Bey'in eniştesi Ercan Olçum kaybolduğunu sonradan öğrendiğini, Sevda Hanım'a sorduklarında kayboldu dediğini, neden bize söylemedin dediklerinde ise "Siz Bursa'da oturuyorsunuz" dediğini iddia etti. Ercan Bey, Sevda Hanım'ın Cesur Bey'e bıçak çektiğini ileri sürdükten sonra Cesur Bey'in ablası ise kardeşinin sürekli elinde, yüzlerinde tırnak izleri olduğunu, eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Ercan Bey, akıllarına kötü şeyler geldiğini, eşi tarafından bir şey

Yazılımcı olan Cesur Bölükbaşı, 1 haftadır kayıp. Giresun’dan Gebze’ye gelin olarak gelen Sevda; 1,5 ay eşinden izin alıp memlekete gittiğini ve bunun üzerine Cesur’un ailesinin arayıp kendisine bağırıp çağırdığını ve bunun üzerine bir daha görüşmediklerini anlattı. Cesur Bölükbaşı’nın ailesi ise gelinlerinin şiddet görüntülerine maruz kaldıklarını iddia etti. Eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edilen Sevda Bölükbaşı, hakkındaki söylemleri kabul etmedi. Cesur Bölükbaşı ile arkadaş olduğunu iddia eden bir kadın da programa bağlanarak, Sevda Bölükbaşı hakkında kendisine söylenenleri aktardı. Telefona bağlanan kişi nedeniyle Sevda Bölükbaşı ve Cesur Bölükbaşı arasında problemler yaşandığı ortaya çıktı.

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