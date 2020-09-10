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Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk’a bir ödül daha....

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Çatı Katı Aşk’a bir ödül daha....
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Kanal D'nin Cumartesi akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Çatı Katı Aşk'ın dillere dolanan ''Nasıl İnansam?'' şarkısına imza atan Aydilge, bu şarkısıyla bir ödül daha aldı.

Mood Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, ''Aile kavramını, gerçek aşkı, paylaşmayı, masumiyeti hatırlatan, sıcacık bir diziye müzik yaptığım için gurur duyuyorum'' diyerek şarkısını seslendirdi. Ayrıca yeni single'ı “Bir Kedim Var”ın yayına gireceği müjdesini de verdi.

 

 

 

 

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