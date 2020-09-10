Çatı Katı Aşk’a bir ödül daha....

Mood Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, ''Aile kavramını, gerçek aşkı, paylaşmayı, masumiyeti hatırlatan, sıcacık bir diziye müzik yaptığım için gurur duyuyorum'' diyerek şarkısını seslendirdi. Ayrıca yeni single'ı “Bir Kedim Var”ın yayına gireceği müjdesini de verdi.