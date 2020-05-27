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Televizyon
Haber Giriş: 27.05.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

“Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal D'de

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“Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal D'de
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Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”, yakında izleyici ile buluşacak…

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı Çatı Katı Aşk’ın hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancımisafirin dahil olmasıyla başlıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, treadmanını Barkın Şenüren’in yazdığı, senaryosu SaygınDelibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait dizi, yaz ekranına damga vurmaya hazırlanıyor.
Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedi Çatı Katı Aşk, yakında Kanal D’de…

“Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal Dde


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