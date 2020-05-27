Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı Çatı Katı Aşk’ın hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancımisafirin dahil olmasıyla başlıyor. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, treadmanını Barkın Şenüren’in yazdığı, senaryosu SaygınDelibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait dizi, yaz ekranına damga vurmaya hazırlanıyor.

Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedi Çatı Katı Aşk, yakında Kanal D’de…





