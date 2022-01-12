Çakallarla Dans 4 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 4 filmi konusu

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Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olan Çakallarla Dans 4 bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Ayrıca Murat Şeker filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Film 25 Kasım 2016 tarihinde vizyona girmiştir. İşte Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncuları...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği Sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU

Fikirtepe'nin has çocukları, Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet ekonomik sebeplerden dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır. Günün birinde berber Hüseyin abi karşılarına çılgın bir planla gelir. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak ona, neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren dört kafadar Edirne'ye doğru yola koyulur.

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ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Derya Şensoy - Mihriban

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Tim Seyfi - Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz - Adem Ağabey