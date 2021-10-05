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Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 oyuncuları ve konusu

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Çakallarla Dans 4 nerede çekildi Çakallarla Dans 4 oyuncuları ve konusu

Çakallarla Dans 4 filmi, 5 Ekim ATV yayın akışında yer alıyor. Bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Senaryosunu Ali Tanrıverdi’nin yazdığı Çakallarla Dans 4 oyuncuları arasında Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimler bulunuyor. Peki, Çakallarla Dans 4 nerede çekildi?

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Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. ATV yayın akışında yer alan Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Kayınço Gökhan’a Şevket Çoruh, Muhasebeci Servet’e İlker Ayrık hayat veriyor.

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği Sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Derya Şensoy – Mihriban

Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep

Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey

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İŞTE FİLMİN KONUSU

Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ”Harita” ile çıkagelir. Almanya ‘daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır?

Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?

Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Ve olaylar gelişir…

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