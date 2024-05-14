Büyük kavuşma gerçekleşecek mi? 'O gün geldi babam, beş senelik karanlık bitiyor'

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’Bu kez güçlüler değil haklılar kazanacak’’ repliği ise adalet mücadelesinin zaferi için umut verici oldu.

Her bölüm sürpriz gelişmelerin yaşandığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimler yer alıyor.

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“Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.