×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Büyük kavuşma gerçekleşecek mi? 'O gün geldi babam, beş senelik karanlık bitiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Kanal D#MF Yapım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 10:15

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Umut’un babasını adım adım cezaevinden kurtarmaya yaklaşması, “Bu sefer başarabilecek mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Haberin Devamı

’Bu kez güçlüler değil haklılar kazanacak’’ repliği ise adalet mücadelesinin zaferi için umut verici oldu.

Büyük kavuşma gerçekleşecek mi O gün geldi babam, beş senelik karanlık bitiyor

Her bölüm sürpriz gelişmelerin yaşandığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin yapımını MF Yapım üstlenirken; yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin üstleniyor.

Büyük kavuşma gerçekleşecek mi O gün geldi babam, beş senelik karanlık bitiyor

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Haberin Devamı

Büyük kavuşma gerçekleşecek mi O gün geldi babam, beş senelik karanlık bitiyor

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu#Kanal D#MF Yapım

BAKMADAN GEÇME!