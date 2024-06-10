Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi? Bursa Bülbülü oyuncuları ve konusu

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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Ata Demirer'in sevilen yerli komedi filmi Bursa Bülbülü ekranlara geliyor. 13 Ocak 2023 tarihinde Disney+'ta yayımlanan Bursa Bülbülü bu kez NOW Tv'de filmseverlerle buluşacak. Peki, Bursa Bülbülü filmi konusu nedir? İşte, Bursa Bülbülü filminin oyuncu kadrosu...
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın babası olan, döneminin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesi ile kaset çıkarmanın kendisine büyük şans getireceğine inanır. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi. Fİlmde Erdek'in doğal güzellikleri izleyiciler tarafından çok sevildi.
BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Ata Demirer - Cengiz
Cem Gelinoğlu - Taşkın
Özge Özacar - Arzu
Tarık Papuççuoğlu - Şerafettin
Melek Baykal - Zeliha
Celil Nalçakan - Osman
Toygan Avanoğlu - Doktor Fatih
Neslihan Arslan - Bülent Ersoy
Ramiz Mullamusa - Küçük Emrah
Seda Türkmen - Sevda
Bedir Bedir - Cazgir