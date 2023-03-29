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Burcu Esmersoy: Artık onlar da benim ailem

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#Burcu Esmersoy#Ceren Ay#Hatay
Burcu Esmersoy: Artık onlar da benim ailem
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:42

Burcu Esmersoy, işaret dili eğitmeni Ceren Ay sayesinde Hatay depreminde evlerini kaybeden bir aileye kucak açtı.

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Sunucu, “Artık onlar da benim ailem” dediği isimlerini ve yüzlerini sakladığı depremzede ailenin Ankara’daki yeni hayatındaki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yemek sofraındaki aileye Esmersoy’un arkadaşı Elvan Odabaşı da eşlik etti. Sunucu, şu notu yazdı:

Burcu Esmersoy: Artık onlar da benim ailem

“Büyük felaketi Hatay’da yaşadılar, yıkılan evlerinden kurtulduktan sonra geldikleri Ankara’da yerleştirildikleri otelden 15 Şubat itibarıyla çıktılar. Ama artık her şey yoluna girdi. D. okula yerleştirildi, A. online eğitimine devam ediyor, N. de artık iyi. Onlar yeni evlerinde huzurla ilk uykularını uyumadan benim için hayat çok paylaşılacak bir gerçeklikte olmayacaktı. Ankara onların yeni memleketi oldu. Aileye can yoldaşı olan Elvan Odabaşı’na ne kadar teşekkür etsem az.”

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#Burcu Esmersoy#Ceren Ay#Hatay

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