Bu sette neşe var…Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Haberin Devamı

Dilek Taşı dizisinde dram yükseliyor, oyuncuların set halleri ise neşe saçıyor.

Rona’ların yıllardır herkesten gizlediği sırrın ortaya çıktığı dizide Figen’in ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Mustafa ve Figen’in duygusal yakınlaşması bölüme damga vuracak.

