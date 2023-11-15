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Bu sette neşe var…Dilek Taşı setinden renkli kareler…

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci
Bu sette neşe var…Dilek Taşı setinden renkli kareler…
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 12:23

80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan Dilek Taşı’nın setinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı. Ekran önü kadar kamera arkasında da keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli ve pozitif halleri objektiflere yansıdı. Bu fotoğraflara sosyal medyada da hayranların ilgisi yoğun oldu.

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Dilek Taşı dizisinde dram yükseliyor, oyuncuların set halleri ise neşe saçıyor.

 Rona’ların yıllardır herkesten gizlediği sırrın ortaya çıktığı dizide Figen’in ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Mustafa ve Figen’in duygusal yakınlaşması bölüme damga vuracak.

Bu sette neşe var…Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaşıyor. Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.
Bu sette neşe var…Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

 

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#Dilek Taşı#Kanal D#Salih Bademci

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