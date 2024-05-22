Bu benzerlik çok konuşuldu!

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Ünlü oyuncuların birbirlerine olan benzerlikleri dönem dönem oldukça konuşuluyor. Öyle ki kimileri anne- kızı ya da kız kardeşleri oynasalar bile fiziksel benzerlikleri ile seyircilerin kafasında çoğu kez soru işareti bırakıyor.

Yalan dizisinde bir anne kıza hayat verecek olan Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar’ın benzerliği tam da bu durumu kanıtlar nitelikte.

İzleyicinin gözünden kaçmayan bu benzerlik bir süredir sosyal medyanın da çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

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Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin (Aslıhan Güner) içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini izleyici ile buluşturacak olan Yalan ilk bölümü ile 27 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.