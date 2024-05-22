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Bu benzerlik çok konuşuldu!

Güncelleme Tarihi:

#Yalan#Aslıhan Güner#Eylül Tumbar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 10:33

Dram yüklü anne kız hikayesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Yalan” dizisinin başrol oyuncuları Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar’ın benzerliği çok şaşırttı. İki oyuncunun saçlarından gülüşüne, yüz hatlarından göz renklerine kadar birçok fiziksel özelliği neredeyse aynı...

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Ünlü oyuncuların birbirlerine olan benzerlikleri dönem dönem oldukça konuşuluyor. Öyle ki kimileri anne- kızı ya da kız kardeşleri oynasalar bile fiziksel benzerlikleri ile seyircilerin kafasında çoğu kez soru işareti bırakıyor.

Yalan dizisinde bir anne kıza hayat verecek olan Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar’ın benzerliği tam da bu durumu kanıtlar nitelikte.

Bu benzerlik çok konuşuldu

İzleyicinin gözünden kaçmayan bu benzerlik bir süredir sosyal medyanın da çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Bu benzerlik çok konuşuldu

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Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin (Aslıhan Güner) içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini izleyici ile buluşturacak olan Yalan ilk bölümü ile 27 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

 

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#Yalan#Aslıhan Güner#Eylül Tumbar

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