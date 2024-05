Bu anne kız hikayesi tüm Türkiye'yi ağlatacak! İşte merakla beklenen Yalan'ın oyuncu kadrosu...

Haberin Devamı

20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yalanlarla örülü bir dünyaya adım atan Melike’nin (Aslıhan Güner) dram yüklü hikayesinin ekrana geleceği dizi senaryosu ile olduğu kadar karakterleri ile de çok konuşulacak.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Yalan’ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan’ın karakterleri şöyle;

Melike KARACA (ASLIHAN GÜNER)





Melike, sevgi ve şefkat dolu bir annedir. Hayatta her zorluğu aşabilecek güçte bir kadındır. Sevgi, güven, azim ve dürüstlük onun gücünün kaynağıdır. En zor şartlar altında bile kendisine bir yol bulup mutlaka çözüm üretir. Öyle ki, haksız yere suçlanarak cezaevine girdiğinde bile gerçek suçluyu bulmak için cezaevinde hukuk okumaya başlamıştır. Maharetli bir kadındır, özellikle dikiş nakış konusunda doğal bir yeteneği vardır. Yoksulluk içinde büyümüş olsa bile annesinden öğrendiği değerleri el üstünde tutan, paraya tamah etmeyen, erdemleriyle yaşayan biridir. Kızı Hazal onun hayata tutunma sebebidir. Melike kızının mutluluğu için her şeye dayanmaya hazırdır. Ancak kızı hakkında öğrendiği büyük yalanla hayatının esas sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.

Duru AKSOY (EYLÜL TUMBAR)





Çok duygusal, güzel, masum ve yüksek potansiyelli pırıl pırıl bir genç kızdır. Varlıklı Aksoy Ailesinin ona verdiklerini tüketmek yerine, onlara değer katmaya çalışan Duru, aile şirketinde çalışır. Bir prenses gibi büyütülmüş olsa da, duygusal açıdan hep yoksunluk çekmiştir. Annesinin duygusal gelgitleri nedeniyle erken olgunlaşmış, annesine annelik etmeyi öğrenmiştir. Anne ve babasının sorunlu evliliğinde büyük bir denge unsuru olan Duru, iş hayatında da hep annesinin gölgesinde kalmıştır. Bu gölgeden çıkıp kendi iç sesini bulmak Duru’nun gerçek yolculuğunu başlatacaktır. Melike’nin hayatına girmesiyle de Duru karşılıksız sevgi ile tanışacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Hazal YILDIZ (SERRA PİRİNÇ)





Kıpır kıpır, neşeli, tuttuğunu koparan, mücadeleci bir genç kızdır Hazal. Kendisini hayata yenik başlayanlardan biri olarak gören Hazal, hayatı hafife alarak onunla baş etmesini öğrenmiştir. Karşısına çıkan fırsatları görecek kadar zeki, onları kaçırmamak için her şeyi yapacak kadar gözü karadır. Hiçbir zaman olduğu yeri kabul etmez, her zaman daha fazlasının peşindedir o. Erdemli bir hayatı seçecek bir ortamda büyümemiştir. İçine doğduğu acımasız koşulları değiştirmek için her yol mübahtır, rakipleri yenmek için her yalan söylenebilir. Kimseye güvenmez, anne babasına bile… Hep kendisini koruduğu bir kabuğu vardır. İçindeki kırılgan, duygusal yanı saklamayı çok iyi bilir. Melike yüreğine ulaşan ilk ses olur, onun masum yanını uyandırır. Fakat bu sefer de Melike’yi kaybetme korkusu Hazal’ın zorlu sınavı olacaktır.

Kadir KARACA (FEYYAZ DUMAN)





Dediğinden şaşmayan, yürekli ve adil bir adamdır Kadir. Sözünün arkasında duran, güven veren biridir. Ülkenin en tanınmış mücevher firmalarının birinin sahibi olan Karaca Ailesi’nin esas varisi ve tanınmış bir tüccardır. Ataerkil bir aşiretin içinden geldiğinden, sessizliği ile duygusal yanını bastırmayı öğrenmiştir. İçinde kimsenin görmediği düşünceli ve merhamet dolu bir yan vardır. Melike, Kadir’in bu yanını görür. Ancak Melike’nin de henüz göremediği Kadir’in yirmi senedir içinde gizlice büyüttüğü aşkıdır.

Kerim KALELİ (ATAKAN HOŞGÖREN)





Kerim tuttuğunu koparan, inatçı, parlak zekalı ve erdemli bir delikanlıdır. Yıllardır Aksoy’lar ile iş birliği içinde çalışan Kaleli Kumaş Şirketi’nin sahiplerinin oğludur. Geleneksel değerlere bağlı bir ailede büyümüş ama modern eğitimler alarak kendisini bambaşka bir yere taşımıştır. Girişimciliği ile yaşıtlarından ayrılan Kerim’in parlak bir gelecek vaat ettiği bellidir. Ancak Kerim’in de sırları vardır. Aksoyların içine sızmaya çalışırken çocukluk aşkı olan Duru Aksoy’a kayıtsız kalamaması Kerim’in de dengelerini alt üst edecektir.

Hülya YILDIZ (YEŞİM CEREN BOZOĞLU)





Melike’nin neredeyse tam zıt karakterde olan ablasıdır. Düşüncesiz, sorumluluktan kaçan, kurnaz, korkak ve çıkarcı biridir. Ne anne olarak ne de evlat olarak kendinden bekleneni vermiştir. Önceliği daima kendi menfaatleridir. Buna da her zaman akılcı bir kılıf bulur. Erken yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaştığından yüreği katılaşmıştır. Ona göre şu hayatta herkes kendi başının çaresine bakmayı öğrenmelidir. Onun için önceliği olan tek kişi vardır o da, büyük bir hayranlık beslediği kocası Cengiz’dir. Ortak sırları nedeniyle zamanla Cengiz’e öyle bağımlı olmuştur ki, onu kaybetmekten ölesiye korkar. Melike ile çocukluklarından beri bitmeyen bir rekabet içindedir. İçinde büyüttüğü haset herkesin kaderini değiştiren yalanların kaynağı olur. Söylediği yalanlar öyle büyüktür ki, gerçekler ortaya çıkarsa tüm aile paramparça olacaktır.

Cengiz YILDIZ (EMİR BENDERLİOĞLU)





Düzenbaz, katı yürekli, manipülatif ve hayatta dikiş tutturamamış bir adamdır. Tek derdi kısa yoldan zengin olmaktır. Bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. Değersiz hayatını sürdürebilmek için söylemeyeceği yalan, kullanmayacağı insan, mahvetmeyeceği değer yoktur. Cengiz’in sahip olduğu tek şey, Hülya’nın ona olan sevgisidir. Cengiz de yeri geldiğinde bunu kullanmasını çok iyi bilir. Yaşına göre son derece yakışıklı bir adam olan Cengiz, yemesini içmesini, fake markala da olsa giyinip kuşanmasını bilir. Oyunlarıyla herkesi kandırmayı başarsa da sonunda söylediği yalanlar yüzünden kendi sonunu getirebilir.

Berrin AKSOY(ÖZGE BORAK)





Moda deyince ülkede akla gelen ilk kişi olan Berrin Aksoy, Duru’nun annesidir. Etkileyici, güç meraklısı, hırslı bir kadındır. Mükemmeliyetçiliği ile hem kendi hayatını bir meydan savaşına çevirmiş, hem de aile hayatını bir tür kariyer meselesi yapmıştır. Öyle ki; onun yaptığı her şey dört dörtlük olmalıdır. Haluk Aksoy gibi bir eşe sahip olmak en önemli varlık sebebidir. Duru da onun mükemmel aile tablosunun bir parçasıdır. Onun da en ufak bir hata yapmasına müsaade yoktur. Dışarıdan muhteşem görünen Berrin, hırsı yüzünden yıllar içinde adım adım hastalanmıştır. Kurduğu dillere destan tablo Melike’nin hayatlarına girmesiyle parçalanmaya başlayacaktır.

Haluk AKSOY (KUBİLAY TUNÇER)





Büyük bir tekstil devi olan Aksoy Holding’in sahibi ve Duru’nun babasıdır. Kentsoylu bir aileden gelen Haluk, babadan zengin, entelektüel birikimi olan, şüpheci ve kuralcı biridir. Kırmızı çizgileri, keskin sınırları olan Haluk’un en büyük takıntısı ailesidir. Aile itibarını zedeleyeceğini düşündüğü hiçbir şeye tahammülü yoktur. Berrin’in hırsları ve hastalığının etkisiyle itibarını zedelemesinden korkan Haluk sürekli tetikte olmak zorundadır. Duru söz konusu olunca akan sular durur. Kızı onun tek varisi, prensesi ve yumuşak karnıdır. İşlerin yolunda gitmediği zamanlarda Haluk’un büyük bir maharetle şirkette çevirdiği oyunlar Aksoyların tüm geleceğini belirleyecektir.

Zehra KARACA (ZEYNEP ERONAT)





Geniş Karaca ailesinin başı olan Zehra, güçlü, inançlı ve inatçı bir kadındır. Geleneksel aile bağları onun için en önemli değerdir. Yüreği evladının acısıyla katılaşmış, suçlu gördüğü Melike’nin içeri girmesi onu sakinleştirmemiştir. Acıları onu sert biri yapmış, yüreğindeki merhameti görünmez kılmıştır. Hayatına torunun girişiyle Zehra da unuttuğu özüne tekrar dönecektir.

Emin KALELİ (RENAN BİLEK)





Kerim’in babası ve yıllardır tekstil devi Aksoy’lar ile işbirliği içinde çalışan Kaleli Kumaş Şirketinin sahibidir. Emin, gün görmüş hayatı bilen bir adamdır. Kimseyi ne yargılar, ne de kınar. Erdemleri olan biridir. Onun için önemli olan tek şey artık kimsenin umurunda olmasa da geleneksel aile değerleridir. Sevgisini göstermekten çekinen ama şefkatini esirgemeyen Emin, Melike’ye kol kanat gerer.

Volkan BİLGEN (OZAN YİĞİT)





Günübirlik yaşayan, hilebaz ve dejenere bir gençtir. Para onun değerler dengesinde en üstte gibidir… Para ve güç için her tür dalavereyi çevirebilecek biridir. Bu zaafları yüzünden kendisi ve Hazal’ın başına büyük belalar açılmasına neden olur.

Yalan 27 Mayıs Pazartesi akşamı (bu akşam) ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.