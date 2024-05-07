Böyle 'Yalan' görülmedi!

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“En korkunç yalan, anneye söylenen yalandır.” söylemi ile dram dolu bir anne- kız hikayesinin ekrana geleceğinin sinyalini veren yeni dizi Yalan, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Tanıtım filmi ile izleyicinin dikkatini çeken ve sosyal medyada da oldukça konuşulan dizinin oyuncu kadrosu da hikayesi kadar iddialı...

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın fotoğraf çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gri fonun önünde objektife bakarak poz veren oyuncular şıklıkları göz doldurdu. Merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan yakında Kanal D’de ekrana gelecek.