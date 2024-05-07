Bizim Köylü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor!

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Bizim Köylü filmi, 7 Mayıs Salı saat 20.00’de NOW izleyicisiyle buluşacak. Filmin başrollerinde Survivor'dan tanınan Halil İbrahim Göker ve başarılı oyuncular Gözde Mutluer, Ceren Taşçı yer alıyor. Peki, Bizim Köyülü oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte merak edilenler...

BİZİM KÖYLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı’nın üstlendiği, filmin oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Gözde Mutluer, Ceren Taşçı, Ozan Yiğit, Necat Bayar, Tolga Öz, Fatih Serbest, Berçin Erge Güven, Nilgün İslamoğlu yer alıyor.

BİZİM KÖYLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sinan, genç, yakışıklı ve zeki bir dolandırıcıdır. Ancak son işinde kimliğini açık ederek polis teşkilatının en azılı komiseri Şahin'i peşine takar. Kaçarken saklandığı Kavaklı köyü ise Sinan'ın hayatında dönüm noktası olacaktır. Eşek çobanı Narin'e aşık olan Sinan'ı Kavaklı köyünde birbirinden renkli ve komik olaylar beklerken Şahin'e yakalanması an meselesidir.