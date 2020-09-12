Bizim Hikaye nerede çekildi? Bizim Hikaye filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Bizim Hikaye filmi beyaz perdenin ardından televizyonda ekranlara geliyor. Türk dram türünde yer alan ve 2017 yılında vizyona giren Bizim Hikaye'nin yönetmen koltuğunda Yasin Uslu oturuyor. Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ve hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan bir kadının öyküsünü anlatan film çekildiği yerle de ilgi görüyor. Peki, Bizim Hikaye nerede çekildi? İşte, Bizim Hikaye konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerle ilgili ayrıntılar.
Bizim Hikaye filmi oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler ilgi görüyor. 80 darbesinin bıraktığı izleri anlatan ve televizyonda ekranlara gelen Bizim Hikaye filminde Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas gibi isimler yer alıyor. İşte, Bizim Hikaye filmi ile ilgili ayrıntılar.
BİZİM HİKAYE OYUNCULARI KİMLER?
Yapımcılığını Alaaddin Film'in üstlendiği filmde Cansel Elçin, Haluk Piyes, Sera Tokdemir, Naz Elmas, Burcu Kıratlı, Çiğdem Batur Güzel, İbrahim Kendirci, Erdinç Gülener gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.
FİLM NEREDE ÇEKİLDİ
Sinop, Trabzon ve Rize'de çekimleri gerçekleşen filmin bazı sahneleri de İstanbul'da çekildi.
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