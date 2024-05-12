×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Birce Akalay annesiyle düet yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Birce Akalay#Yasemin Ergün#Ülkü Adatape
Birce Akalay annesiyle düet yapacak
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:51

Birce Akalay, annesi Yasemin Ergün’le birlikte stüdyoya girmeye hazırlanıyor. Anne-kız, “Vasiyet” albümü için düet yapacak.

Haberin Devamı

VASİYET ALBÜMÜ GELİYOR

Atatürk’ün sevdiği 9 şarkı albümde toplanıyor. Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine hazırlıklarına başlanan “Vasiyet” adlı çalışma, ünlü isimleri bir araya getirecek. Yapımcılığını Murat Yıldırım’ın üstlendiği albümde Birce Akalay da yer alacak. Akalay, annesi Yasemin Ergün’le “Mazi Kalbimde Yaradır” ya da “Manastır Türküsü”nde düet yapacak.

Birce Akalay annesiyle düet yapacak

EN SEVDİĞİ ŞARKILAR

1928 tarihli “Mazi Kalbimde Yaradır”, plağa kaydedilen Türkçe sözlü ilk tango. Necdet Rüştü Efe’nin yazdığı, Necip Celal Andel’in bestelediği şarkı, ilk kez konservatuvar öğrencisi Seyyan Hanım tarafından Sahibinin Sesi firması için plağa kaydedilmişti. “Manastır Türküsü”nün de Atatürk’ün en sevdiği eserlerden olduğu, katıldığı toplantılarda çalındığı biliniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birce Akalay#Yasemin Ergün#Ülkü Adatape

BAKMADAN GEÇME!