Birce Akalay annesiyle düet yapacak

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VASİYET ALBÜMÜ GELİYOR

Atatürk’ün sevdiği 9 şarkı albümde toplanıyor. Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatape’nin vasiyeti üzerine hazırlıklarına başlanan “Vasiyet” adlı çalışma, ünlü isimleri bir araya getirecek. Yapımcılığını Murat Yıldırım’ın üstlendiği albümde Birce Akalay da yer alacak. Akalay, annesi Yasemin Ergün’le “Mazi Kalbimde Yaradır” ya da “Manastır Türküsü”nde düet yapacak.

EN SEVDİĞİ ŞARKILAR

1928 tarihli “Mazi Kalbimde Yaradır”, plağa kaydedilen Türkçe sözlü ilk tango. Necdet Rüştü Efe’nin yazdığı, Necip Celal Andel’in bestelediği şarkı, ilk kez konservatuvar öğrencisi Seyyan Hanım tarafından Sahibinin Sesi firması için plağa kaydedilmişti. “Manastır Türküsü”nün de Atatürk’ün en sevdiği eserlerden olduğu, katıldığı toplantılarda çalındığı biliniyor.