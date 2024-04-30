Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin setinden ilk kareler

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Ünlü oyuncunun merakla beklenen setten ilk kareleri basınla paylaşıldı.

BKM yazı ekibinin kaleme aldığı “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyet yıllarına ayna tutuyor.

Büyük heyecanla beklenen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim’de gösterime girecek.

Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid Hanım’a hayat verirken filmin kadrosunda Salih Bademci ve Melis Sezen gibi ünlü oyuncular da yer alacak.