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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin setinden ilk kareler

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Ertan Saban#Yağız Alp Akaydın
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin setinden ilk kareler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:42

Ertan Saban, BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdı.

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Ünlü oyuncunun merakla beklenen setten ilk kareleri basınla paylaşıldı.

BKM yazı ekibinin kaleme aldığı “Bir Cumhuriyet Şarkısı” 1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyet yıllarına ayna tutuyor.

Büyük heyecanla beklenen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız 29 Ekim’de gösterime girecek.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin setinden ilk kareler

Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid Hanım’a hayat verirken filmin kadrosunda Salih Bademci ve Melis Sezen gibi ünlü oyuncular da yer alacak.

 

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#Bir Cumhuriyet Şarkısı#Ertan Saban#Yağız Alp Akaydın

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