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Haber Giriş: 26.11.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Bir Annenin Günahı setinden sıcak kareler

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Bir Annenin Günahı setinden sıcak kareler
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KANAL D’nin dram türündeki yeni dizisi “Bir Annenin Günahı”nın kamera arkası oldukça renkli anlara sahne oluyor.

Çekimleri Beykoz, Göksu’da devam eden dizinin oyuncuları, yoğun geçen sette neşeli halleriyle objektiflere poz verdi. Yapımın başrolünde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni toplayan “Bir Annenin Günahı”, kendi ayakları üzerinde duran, ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını anlatıyor.

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