Bir Annenin Günahı setinden sıcak kareler

Çekimleri Beykoz, Göksu’da devam eden dizinin oyuncuları, yoğun geçen sette neşeli halleriyle objektiflere poz verdi. Yapımın başrolünde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni toplayan “Bir Annenin Günahı”, kendi ayakları üzerinde duran, ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını anlatıyor.