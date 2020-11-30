Berk Oktay kimdir, kaç yaşında? Yasak Elma’nın Çağatay’ı hakkında bilgiler

Yasak Elma oyuncuları arasında rol alan Berk Oktay, Çağatay karakterine hayat veriyor. 28 Ekim 1982 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Oktay, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Benim Hala Umudum Var, İlişki Durumu: Karışık, Savaşçı gibi dizilerde rol almıştır.

YASAK ELMA ÇAĞATAY KİMDİR?

Dizide Çağatay karakterine Berk Oktay hayat veriyor. Çağatay kırk yaşında, yakışıklı, iyi eğitimli, zengin, modern, çalışkan bir adamdır. Büyük bir kargo firmasının sahibidir. Çağatay’ın Yıldız’la tanışması onun bütün dengeleri alt üst edecektir.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay 28 Ekim 1982 yılında, Ankara'da doğdu. Türk aktör ve mankendir. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı.

Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Şimdi ise Show TV'de yeni yayınlanmaya başlayan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. En Savaşçı dişinde rol aldı.