Babasını görünce mekanı terk etti! 'O adamdan uzak durmalıyız'

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Dizinin yeni bölümünde;

Yetiştirme yurdunda ayrılan abla-kardeş yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

Nehir, kardeşiyle konuşup hasret giderdi. Özgür ablasına ‘Nasıl buldun beni’ diye sordu.

Nehir de, ‘Ben mezarlıkta gördüm sizi, annemizin mezarının başındaydınız. Sen neden görüşüyorsun o adamla? Beni yanlış anlama seni bulduğum için dünyanın en mutlu insanıyım. Ben sadece anlamıyorum, annemizi öldüren adam... Sen neden onunla annemizin mezarına gidiyorsun anlamıyorum’ karşılığını verdi.

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O ADAMIN BENDEN UZAK DURMASI LAZIM

Hikayesini anlatmaya devam eden Nehir, ‘Ben de cehennemde yaşıyordum, sonra o arkadaşlarımdan biri limon tozu gibi bir şey verdi, tam cehenneme düştüm. Sonra aile beni tedavi merkezine yatırdı, orada Arcan ile tanıştım. Parça parça anlattım her şeyi, sonra da unuttum ta ki sizi görene kadar. Arcan’ın ailesi hiçbir şey bilmiyor. Bir de geçmişimi öğrenirse her şey mahvolur. Yani o adamın benden uzak durması lazım ve tabii senden de’ sözleriyle kardeşini uyardı.

Özgür ise, ‘Biz o adamla çok şey yaşadık. Yakın zamandan bahsediyorum. Çok şey yaptı benim için bir de ‘ben yapmadım’ diyor ısrarla’ cevabını verdi.

Nehir kardeşini, ‘O adamdan uzak durmalıyız, bir kere hayatımızı mahvetti, bir daha buna izin veremeyiz. Anladın değil mi beni?’ sözleriyle uyardı.

DİLBER ÇILGINA DÖNDÜ

Dilber ve Yıldız’ın parasını bahise yatıran Zerre kaybetti. Parayı yerinde bulamayan Dilber çılgına döndü.

Bağrışmaları duyan Azem, İzzet’e ne olduğunu sordu. İzzet de kızların parayı tefeciden aldığını söyledi.

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Nergis, Azem’in yazdığı hikayeyi yazar arkadaşına verdiğini söyledi. Kitabı yayıncısına okutmak istediğini müjdeledi. Azem ise kitabın basılması konusunda kararsız kaldı.

Ayça’ya ders vermeye giden Azem, onu bahçeye çağırdı ve tarım hakkında bilgi verdi.

KURTAR BENİ NE OLUR

Aleyna’yı öldürmekten vazgeçen Reyyaz, onu tehdit etti; ‘Bir yanım senin yanına gelmek istiyor, ama öbür yanım seni boğar diye korkuyor’

Reyyaz’dan telefonunu alan Aleyna, ‘annemi arayacağım’ deyip Necmi’yi aradı. Necmi’den ‘Kurtar beni beni ne olur’ sözleriyle yardım istedi.

NUSRET, NECMİ'Yİ UYARDI

Nusret, Necmi’nin yanına gidip, ‘Sen benim bilardo öğrettiğim küçük adam değil misin? Ben seni, Cihan’ı kaç defa kurtaran adam değil miyim? O zaman ne bu hallerin bana karşı? Akıllı ol, şu an kafayı taktığın şey olacak şey mi? O kız zehir, sevda düşmanı olduğumuz için değil, bu mevzuyu aklından çıkar. Ben yine kardeşimi kolluyorum, bunu bil istedim’ sözleriyle uyardı.

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Daha sonra Cihan ile konuşan Nusret, gelen kimdi diye sordu. Cihan da ‘O benim ablam’ cevabını verdi.

Mahun, oğlu Arcan’ı evlenme konusunda kararını tekrar gözden geçirmesi için uyardı; ‘Siz birbirine iyi gelecek insanlar değilsiniz’

Yıldız ile Dilber’i otelde gören Azem onlarla sohbet etti. Dilber, Zahir’in serbest kaldığını Azem’e söyledi, ‘Hukuk falan diyordun. Sen keyfini bozma, hesabı ben öderim’

İzzet, Azem’e Zerre’yi sakladığını söyledi. Zerre, Azem’den yardım istedi.

Dilber ile Yıldız’ın yanına giden Azem, Zerre’nin özür dileyeceğini söyledi. Odaya gelen Zerre, ‘Ben tamamen iyi niyetle bir işe kalkıştım. Maksadım parayı ikiye katlamaktı, size sürpriz olsun diye böyle bir şey yaptım. Ben sizden çok özür diliyorum, ne olur beni affedin. Üç gün içinde parayı bulup koyacağım.’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

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Kamuran, Zahir’i yanına çağırıp, ‘Dilber bu adamdan ayrılmış, şimdi efendi ol, bir adama benze gönlünü al. Dilber’e bir fiske vurursan seni pis ederim Zahir, uzun zamandır adam dövmüyordum seni döverim. Anladın değil mi’ sözleriyle uyarıda bulundu.

Kamuran’ın söylediklerinden sonra Zahir, Dilber’in kaldığı otele yerleşti.

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Nusret hastaneden çıkan Sırat’ı ziyaret etti; ‘Ben aynı durumda olsaydım, gelip beni bulur muydun? Halimi hatırımı sorar mıydın? Eğer öyle bir adam olsaydın, bu kadar yalnız kalmazdın. Ama Sırat biz senin ekmeğini yedik, kimse değil uğruna sakat kaldığın Aleyna da değil ben geliyorum. Reyyaz şov yapayım derken büyük bir hata yaptı, seni öldürmedi ve biz bir şekilde seninle beraber çalışabiliriz. Biz artık başkası için adam öldürmek istemiyoruz.’

Zahir, Dilber’in kapısına hapishanede yaptığı kuş figürünü bıraktı. Azem’in sürpriz yaptığını düşünen Dilber gerçeği öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Zahir, Dilber’e ‘Sen ya benimsin ya da toprağın. Bu benim için de geçerli’ dedi.

Nehir nişanlısı Arcan ile buluştu. Nehir, kardeşinden bahsedecekken Arcan sinirlenip onu susturdu. Mahun ikilinin kavgasına şahit oldu. Nehir ile baş başa kalan Mahun, ‘İlginç bir şey oldu. Bir adam otele gelmiş, size ait bir araba beni takip ediyor’ demiş. Adamın verdiği plakada senin arabana ait’ sözleriyle Nehir’i sorguya çekti.

Reyyaz, Cihan’la iş gezisine çıktı. ‘Kızımı nereden tanıyorsun’ diye sordu. Köşeye sıkışan Cihan, ‘Daha önce hastanede bir durum vardı oradan tanıyordum. Bilmiyordum’ karşılığını verdi.

Reyyaz, Cihan’dan bir daha Elif’le görüşmemesini istedi; ‘Bizden uzak, beladan uzak, anladın mı?’

Aleyna’nın ‘beni kurtar’ mesajı Necmi’yi harekete geçirdi. Reyyaz’ın evine gizlice giren Necmi, Aleyna ile görüştü.

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Cenk, Tayfun ve eşi akşam yemeğinde Arcan ve Nehir ile bir araya geldi.

Piraye, Ayça ve Azem de grubun bulunduğu restoranda yemeğe gitti.

Babasını karşısında gören Nehir, büyük şaşkınlık yaşadı. Nişanlısının dalgınlığını fark eden Arcan ‘ne oldu’ diye sordu. Nehir de ‘O burada’ karşılığını verdi.

Piraye, ‘O Arcan değil mi’ sözleriyle masadan kalktı, Azem de Ayça’ya Arcan’ı tanıyıp tanımadığını ve soyadını sordu.