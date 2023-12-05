Azerbaycan'ın yıldızları

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Depremzede çocuklara gelirimi bağışlıyorum





Şarkıcı Samira Efendi, konuşmasında şunları söyledi: “Benim değerli destekçilerim, dinleyicilerim ve aziz annem, bu sahnede Altın Kelebek’i elimde tutuyor olmam, sizin bana olan desteğinizin ve inancınızın bir göstergesi. Çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan’ın parlayan yıldızı seçildim ve bu nedenle çok büyük gurur, sevinç ve büyük bir mesuliyet hissi duyuyorum kalbimde. Kalbimde iki amaç var. Pantene ile çok güzel, çok parlak bir yola çıktık. Pantene’den olan tüm gelirimi, yakın geçmişte Türkiye’de yaşanan deprem neticesinde anne-babasız kalan çocukların desteğine, diğer yarısını ise Karabağ savaşlarında yitirdiğimiz şehitlerimizin evlatlarına bağışlamak istiyorum.”

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Gözyaşını tutamadı





Influencer Necibe Ahmedi konuşma yaparken gözyaşlarına engel olamadı: “Hakikaten bu mükafat heyecanlanmaya değer. Burada olmamı sağlayan herkese, beni izleyen, destekleyen bütün izleyicilerime teşekkür ederim. Bu ödülü benim için çok eziyet çekmiş olan en değerlim anneme adıyorum.”

Azerbaycan sineması yeniden parlasın





Oyuncu Kemale Piriyeva şöyle konuştu: “Çok mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ediyorum. Aileme, dostlarıma, 17 yaşımdan beri televizyon ekranlarında, daha sonra beyazperdede beni izleyen ve destekleyenlere teşekkür ediyorum. Azerbaycan’da yıldızımın parıldamasında emeği geçen çok insan var. Bu insanları benimle karşılaştırdığı için yüce Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Bir arzum var; bir zamanlar en güzel, en parlak devrini yaşamış Azerbaycan sinemasının yeniden parlamasını, verimli günlerine geri dönmesini yürekten diliyorum. Bu uğurda çalışan çok yetenekli insanlar var. İnanıyorum ki onların sayesinde bu arzum gerçekleşecek. Bu ödülü onların adına alıyorum.”

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Anar Ağakişiyev