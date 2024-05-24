Azem'in sırrı ortaya çıktı! 'Yıllarca hapis yatmış'

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Dizinin yeni bölümünde;

Piraye, Ayça ve Azem birlikte yemeğe çıktı. Azem, Piraye'nin Arcan'ı tanıdığı fark edince kızının nişanlısıyla ilgili merak ettiklerini Ayça'dan öğrenmeye çalıştı. Piraye'nin Nehir için 'kimi kimsesi yokmuş' sözleri Azem'i incitti.

Azem, kızının ondan kaçmaya çalıştığını anladı. İzzet, Azem'e Zahir'in otelde kaldığını söyledi. Azem, Zahir'e gözüktükten sonra odasına geçti.

NECMİ, ALEYNA'YI KAÇIRDI!

Necmi, Aleyna'nın Reyyaz'ın evinden kaçmasına yardım etti. Aleyna'yla nereye gideceğini bilmeyen Necmi, Azem'in kaldığı otele geldi. Sinirden çılgına dönen Reyyaz, evin güvenlik ekibini cezalandırdı. Reyyaz, tüm yetkileri ona verdiğini söyleyerek Cihan'ı, Aleyna ve Necmi'yi bulması için görevlendirdi.

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PİRAYE EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Azem ile aralarındaki sorunu çözen Piraye, Cenk ile ayrılmaya karar verdi. Piraye'den önce davranan Cenk evlenme teklifi etti.

Piraye'nin teklifi reddetmesi sonrası Cenk büyük hayalkırıklığı yaşadı. Piraye eve geçer geçmez telefonla Azem'i arayarak Cenk'le ayrıldıklarını söyledi.

Otele yerleşen Zahir, Dilber'e yakın olmanın yollarını aradı. Dilber'in odasına gidip onu rahatsız etti. Dilber tam Zahir'i vurmaya hazırlanırken Yıldız ve Zerre içeri girdi. Yıldız annesinin rahatsızlandığı yalanını söyleyerek Dilber'in kurtulmasını sağladı.

AZEM KIZINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Kızına ulaşmak isteyen Azem, nişanlısının oteline gitti. Nehir'i bulamayan Azem, Arcan'ın annesi Mahun ile karşılaştı. Mahun, Nehir'i tanıyıp tanımadığını sorunca Azem kızının huzuru kaçmasın diye tanımadığını söyledi.

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DİLBER GÖZÜNÜ KARARTI!

Cihan'la Elif kafede otururken Azem yanlarına geldi. Zahir'in iş kurulması için Zerre'ye verdiği parayla Dilber, kiralık katil tutma teklifinde bulundu. Zerre de, kiralık katil için gerekli parayı araştırıp Dilber ve Yıldız'a durumu anlattı.

AZEM'İN SIRRI ORATA ÇIKTI

Cenk'in evlilik teklifini reddeden Piraye, Azem ile daha çok sohbet edebilmek için ona mesaj attı.

İkili buluşup sohbet etme konusunda anlaştı. Piraye'nin şoförü Azem'i almaya geldiğinde gerçek adını öğrendi.

Azem ve Piraye bir araya geldi. İkili yakınlaşacağı esnada Azem bir yola çıkacaklarsa her şeyin doğru olması gerektiğini söyleyerek uzaklaştı.

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Azem ailesiyle ilgili gerçekleri anlatacakken Piraye'nin abisi Talip, kardeşi Tayfun ve Cenk geldi. Talip, Azem'le ilgili gerçekleri söylerken Piraye şoke oldu!

'Adı Adem değil, Azem'miş... Yani isminden başlamış yalan söylemeye, çünkü yıllarca hapis yatmış sabıkalı bir kişi kendisi. Suçu neymiş peki? Karısını öldürmüş'