Azem kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze...İnci Taneleri sezon finali yapıyor

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Gündemden düşmeyen dizi İnci Taneleri’nin sezon finalinin tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Piraye’nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber’in Zahir’i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahnelerin ekrana geldiği fragman merak uyandırdı. Azem’in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar, seyri yüksek bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

