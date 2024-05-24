Azem deşifre oldu! Gerçekleri öğrenen Piraye ne yapacak?

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DİLBER ÇIKMAZA GİRDİ

Azem (Yılmaz Erdoğan) otele geldiğinde Zahir’i (Mustafa Yıldıran) görünce Dilber (Hazar Ergüçlü) için endişelenip yanına gitti. Dilber, Zahir’in kendisinden uzak durmasını sağlamak için çareyi uyku ilacında buldu ve Zahir’in içeceğine uyku ilacı attı. Dilber, Yıldız (Ümit Beste Kargın) ve Zerre (Orkuncan İzan) uyku ilacından sonra bir türlü uyanmayan Zahir’in öldüğünü sanıp durumu Azem ile paylaştı. Tüm bunlar yaşanırken Dilber her şeyi Azem’e itiraf edip bir çıkmaza girdiğini söyledi ve ağlayarak Azem’den yardım istedi.

PİRAYE CENK’TEN AYRILDI

Piraye (Selma Ergeç), Azem ve Ayça’nın (Ülkü Hilal Çiftçi) yakın olmasından duyduğu mutluluğu ve Azem ile ilişkilerinin farklı bir yöne doğru gittiğini Sibel (Begüm Atak) ile paylaştı. Bu düşüncelerinden dolayı birlikte olduğu Cenk (Bekir Aksoy) ile ayrılacağını söyledi. Piraye’nin Azem ile gün geçtikçe daha da yakınlaşması Cenk’in dikkatini çekti ve sürpriz bir şekilde Piraye’ye evlenme teklifinde bulundu. Piraye’nin olumsuz yanıtını alan Cenk şoke oldu. İki erkek arasındaki rekabette tercih edilen kişinin Azem olması Cenk’i fazlasıyla sarstı.

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AZEM DEŞİFRE OLDU

İnci Taneleri’nin final sahnesi izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Piraye’nin Cenk’ten ayrıldığını öğrenen Azem gerçekleri söylemek için harekete geçmeye karar verdi. Piraye’nin akşam yemeği daveti üzerine Niyazi (Muhammet Kulu) Azem’i otelden almaya gitti. Otelde Niyazi Azem’in gerçek adını öğrendi ve bu durumu Talip (Suat Güzey), Tayfun (Özgün Çoban) ve Cenk ile paylaştı. Yemeğe başlamadan önce Azem, Piraye’ye “Eğer birlikte bir yola çıkacaksak bilmen gereken bir şey var.” diyerek ondan gizlediği her şeyi anlatmak istedi. Ancak bu esnada Piraye ve Azem’in konuşmaları Talip, Tayfun ve Cenk tarafından kesildi. Üçünü bir arada gören Piraye şaşırdı ve neler olduğunu sordu. Talip, Azem’in gerçek adını ve karısını öldürmek suçundan hapis yattığını Piraye’ye açıkladı. Azem’in sessiz kalışı ve abisinden öğrendiği gerçekle sarsılan Piraye büyük hayal kırıklığına uğradı.

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GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.