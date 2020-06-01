Aşk Tutulması filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Aşk Tutulması ne zaman çekildi?

Aşk Tutulması filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmde Fahriye Evcen Özçivit Pınar karakterine, Tolgahan Sayışman Uğur karakterine hayat veriyor. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.

AŞK TUTULMASI FİLMİ OYUNCULARI

Aşk Tutulması filminin oyuncuları arasında Fahriye Evcen Özçivit, Tolgahan Sayışman, Tim Seyfi, Ali Erkazan, Suzan Aksoy, Ayten Uncuoglu, Murat Akkoyunlu yer alıyor.

AŞK TUTULMASI FİLMİ KONUSU

Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği olan Uğur, söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur'un ve hem de Pınar'ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.

AŞK TUTULMASI KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Film 2008 yılında vizyona girmiştir.