Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 38. son bölüme Esra'nın hafızasını kaybetmesi damga vurdu

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Aşk Mantık İntikam son bölüm izleme ekranı Fox TV ekranlarında yayınlandı. 25 Mart tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde sonrası hafızasını kaybettikten sonra Ozan'la yeniden bir sayfa açmaya karar veren Esra'nın avukatından boşanmak üzere olduğunu öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Ozan'a çok güvendiğini söyleyen Esra'nın boşanma olayını sakladığı için ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra’nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?