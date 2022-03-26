Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 38. son bölüme Esra'nın hafızasını kaybetmesi damga vurdu

#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk Mantık İntikam 38. son bölüme Esranın hafızasını kaybetmesi damga vurdu

Aşk Mantık İntikam son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı her cuma seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 25 Mart tarihinde yayınlanan 38. son bölümünde kaza geçiren Esra'nın hafızasını kaybetmesi şoke etti. Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra’nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşırken Esra'nın boşanmak üzere olduklarını öğrenmesi dizinin final sahnesine damga vurdu. Peki, Aşk Mantık İntikam 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Aşk Mantık İntikam son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

Haberin Devamı

Aşk Mantık İntikam son bölüm izleme ekranı Fox TV ekranlarında yayınlandı. 25 Mart tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde sonrası hafızasını kaybettikten sonra Ozan'la yeniden bir sayfa açmaya karar veren Esra'nın avukatından boşanmak üzere olduğunu öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Ozan'a çok güvendiğini söyleyen Esra'nın boşanma olayını sakladığı için ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra’nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz. Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşk Mantık İntikam#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı