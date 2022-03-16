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Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapacak?

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Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapacak

Aşk Mantık İntikam dizisinin final tarihinde değişiklik yapıldı. Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi 42'nci bölümde final yapacak. Yaz sezonunda başlayan Aşk Mantık İntikam 36. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Peki, Aşk Mantık İntikam ne zaman final yapacak?

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"Aşk Mantık İntikam" dizisi için final kararı alındığı geçen aylarda duyurulmuştu. Dizinin ilk olarak 39. bölümünde final yapmasına karar verilmişti.

Son olarak, TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; planda bir değişiklik yaşandı. Dün yapılan toplantıda dizinin 39. bölümde değil, 42. bölümde bitirilme kararı alındı.

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi 42'nci bölümde final yapıyor.

Aşk Mantık İntikam Son Bölüm Özeti

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir? Ozan bütün olanlardan sonra Efe’yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe’nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

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