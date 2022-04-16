Aşk Mantık İntikam 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam son bölüme Esra'nın hamilelik haberi damga vurdu!

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Aşk Mantık İntikam 42. yeni bölüm fragmanı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer aldığı Aşk Mantık İntikam'ın cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Elif ve Eko evlat sahibi olabilmek için başvurularını yaparken, eve gelen müdürün denetimi sıradasında yaşananlar komik anlara neden oldu. Tam bu sırada Esra'nın aileye hamile olduğunu haberini vermesi ise gecenin en son konuşulan sahnelerinden oldu. Ancak Aşk Mantık İntikam 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra yine komik ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içine çekilmişlerdir. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen Esra, Ozan’a bunu romantik bir biçimde söylemek ister. Ozan’la baş başa kalmak için fırsat kollasa da ailelerin de işin içine girmesiyle bir türlü bu fırsatı bulamaz. Sonunda bu açıklamayı hiç kimsenin beklemediği bir anda yapacaktır.

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