Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın caz keyfi

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“Jazzy Sundaze” adlı etkinliğe katılan çift, caz sanatçılarının müzikleri eşliğinde keyifli saatler geçirdi. Birce Akalay, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında da paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Arena düeti

Pop müziğin yıldız ismi Gülşen önceki akşam Volkswagen Arena’da konser verdi.

Gülşen, “Yatcaz Kalkcaz Ordayım”, “Seyre Dursun Aşk”, “Kardan Adam”, “Ezberbozan”, “Be Adam” gibi hit şarkılarını seslendirdiği geceye sahne kıyafetleriyle damga vurdu. Konserin sürprizi ise Edis’ti. İkili, yaptıkları düetlerle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

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Bodrum’da Dünya Varmış

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt ve Melisa Şenolsun’un üstlendiği “Dünya Varmış” filminin çekimlerine Bodrum’da başlandı.

Ali Adnan Özgür’ün yönettiği macera-komedi filminde hikâye, dünya üzerindeki yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor.

Filmde; her şeyi önceden bilen ‘Kadimler’ adında gizli bir oluşumun inşa ettiği sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanıyor.

Albümden 2 şarkı daha

Demet Akalın, 12’nci albümü “D-Pop”u parça parça gün yüzüne çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda “Karıştırıcam O Uykularını” ve “Ya Ya” şarkılarını yayınlayan Akalın, şimdi de “Dön Gece Olmadan” ile “Büyük Oyun”u dinleyicilerinin beğenisine sundu.