Arka Sokaklar son bölümde Zeliş tutuklandı mı? İşte Arka Sokaklar 586. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 586. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar'da Zeliha'nın akıbeti merak uyandırdı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Ezgi'nin, yurttan arkadaşı olan Ayfer'e yardım ederken başına gelenler ekranlara yansıdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 587. Bölüm Fragmanı yayında! Ezgi, yurttan arkadaşı olan Ayfer'e yardım ederken başına ne geleceğini kestiremiyor!

Ayfer, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Yaşadığı olaylardan sonra evlendiği adam yeraltı mafyasının lideridir. Hapise düştükten sonra işleri Ayfer devralır. Ayfer, Ezgi'yi arayarak ondan bir konuda yardımını ister. Ezgi, bu isteği ikiletmez. Bu tavrı ise, Cemal'i çok sinirlendirir. Mafyanın eşine yardım etmesini aklı almaz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 586. Bölümde Ekip bir taraftan, Hüsnü bir taraftan Halis'in peşine düşüyor!

Giray ameliyattadır. Mesut, Hüsnü, Engin ve Hakan gergin bir şekilde hastanede, ameliyathaneden gelecek haberi beklemektedir. Zeliha, Giray’dan intikamını almıştır; fakat bu intikam, Zeliha’nın başına bela olacaktır. Zeliha, Gazinin Yeri'ne götürülüp sakinleştirmeye çalışılır. Rıza baba ve Selin tarafından sorgulanır. Giray’ın ölümünden sonra önce Hüsnü, sonrasında da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkar.

Halis ve Seçkin cephesinde ise, yurt dışına kaçma planları boy göstermektedir. Seçkin, miras paralarını transfer etmek için Aykut adında bir adamdan yardım alır. Ekibimiz ise, kaçmalarına ön ayak olacak her alanı kısıtlar ve ikisi için çember giderek daralmaktadır. Bir ipucu üzerine Seçkinlerin yerini tespit eden ekibimiz, mekana vardıklarında orada sürpriz bir isimle karşılaşırlar.

Ezgi ile Cemal yolda seyir halindeyken karşılarına küçük bir kız çocuğu olan Melisa fırlar. Ezgi ile Cemal, kızın ailesine ulaştığında ise onları ceset dolu bir ev karşılar. Melisa bir koruma evine yerleştirilir. Cinayeti aydınlatmak üzere harekete geçen ekip, küçük kızı koruma evine getirdiği sırada bir çatışma yaşanır. Pandemi kurallarının ihlal edildiği bir gece kulübünden gelen ihbar üzerine ekip mekana intikal eder. Fuat, Selim ve Doğan geçim sıkıntısıyla mücadele eden çalgıcılar olmaları yetmiyormuş gibi bir de baskından dolayı paralarını alamazlar. Sonunda bir düğünden gelen iş teklifiyle boğazları biraz rahatlayan çalgıcılarımız beklenmeyen bir saldırıya uğrar. Çocuğuna yeni ayakkabı alıp evine götürmeye çalışırken uğradığı saldırı sonrasında Fuat’ın sinir sistemi iyice bozulur. Kendisini inşaatın tepesinde bulur. Olay yerine intikal eden ekibimiz Fuat’ı intihardan vazgeçirmeye çalışırlar.

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