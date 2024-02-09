'Arka Sokaklar' ekibi Hatay'da

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KANAL D’de 18 yıldır yayınlanan polisiye dizi ‘Arka Sokaklar’ için Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin birinci yılına özel bir bölüm hazırlandı. Dizinin 663’üncü bölümü, 6 Şubat depreminde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay’da çekildi. Oyuncular Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Sinem Reyhan Kıroğlu, enkazların arasında yapılan çekimler esnasında duygusal anlar yaşadı. Dizi ekibi Hatay’da depremzedelerle de bir araya geldi.



BASTIĞIMIZ YERİN ALTINDA BİRİLERİ VAR MI?



‘Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Gerçekten içler acısı bir durum. Çok zor günler geçirilmiş burada, hâlâ da geçiriliyor. Nasıl olur, nasıl düzeltilir bilmiyorum. Bir şey söylemek için aklım dilime vurmuyor. Göğe bakıyorum ‘Bu nasıl bir iştir?’ diye. Hepimizin, bütün insanoğlunun, bu felakete uğrayan herkesin Allah yardımcısı olsun. Çekimler sırasında aklımıza gelen ‘Bastığımız yerlerin altında birileri var mı?’ düşüncesi, sanıyorum bizi 15-20 gün uyutmayacak. Çok acı, söyleyecek söz bulamıyorum. Ekip olarak hepimiz çok duygulandık.”

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