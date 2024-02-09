'Arka Sokaklar' ekibi Hatay'da

KANAL D’de 18 yıldır yayınlanan polisiye dizi ‘Arka Sokaklar’ için Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin birinci yılına özel bir bölüm hazırlandı. Dizinin 663’üncü bölümü, 6 Şubat depreminde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay’da çekildi. Oyuncular Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Sinem Reyhan Kıroğlu, enkazların arasında yapılan çekimler esnasında duygusal anlar yaşadı. Dizi ekibi Hatay’da depremzedelerle de bir araya geldi. ‘Arka Sokaklar’ın bu akşam saat 20.00’de Kanal D’deekrana gelecek 663’üncü bölümünde Rıza Baba ve ekibi,deprem bölgesinden kaçırılan Zeynep isimli küçük kız içinHatay’a gidiyor. Yaşanan yıkımı görünce hüzne boğulan ekip, bölgedeki insanlara yardım etmek için seferber oluyor. HATAY HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİ OLSUN
BASTIĞIMIZ YERİN ALTINDA BİRİLERİ VAR MI?
‘Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin, hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Gerçekten içler acısı bir durum. Çok zor günler geçirilmiş burada, hâlâ da geçiriliyor. Nasıl olur, nasıl düzeltilir bilmiyorum. Bir şey söylemek için aklım dilime vurmuyor. Göğe bakıyorum ‘Bu nasıl bir iştir?’ diye. Hepimizin, bütün insanoğlunun, bu felakete uğrayan herkesin Allah yardımcısı olsun. Çekimler sırasında aklımıza gelen ‘Bastığımız yerlerin altında birileri var mı?’ düşüncesi, sanıyorum bizi 15-20 gün uyutmayacak. Çok acı, söyleyecek söz bulamıyorum. Ekip olarak hepimiz çok duygulandık.”
‘Hakan’ karakterine hayat veren Ozan Çobanoğlu, Hatay’a 10 yıl önce geldiğini belirterek “Geriye hiçbir şey kalmamış gibi. Çok üzüldüm” dedi. Oyuncu, şehir için herkesin seferber olması gerektiğini söyledi: “Biz unutmadık, unutturmak da istemiyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak hep beraber elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk
‘Hatay benim şahsi meselemdir’ demişti. Burası bizim de şahsi meselemiz olsun. Ülke olarak burayı eski haline getirelim. Hatay bizim kültür mirası olan şehirlerimizden biri. Çok önemli bir yer. Bunu herkes anlasın, herkes hatırlasın. Buranın uzun yıllar yardıma ve desteği ihtiyacı var.”6 ŞUBAT’TAN SONRA ESKİSİ GİBİ OLAMADIK
‘Aylin’ rolünde izlediğimiz Özlem Çınar, “Hatay’da şaşkın şaşkın bölgeye bakıp durdum. Gerçekten çok zor ve çok acı” derken, ‘Birce’yi canlandıran Sinem Reyhan Kıroğlu şöyle konuştu: “Hatay’da yürürken nefes bile alamıyor insan. Üzerinden 1 yıl geçti ama sanki dün olmuşçasına her yer yıkık, hâlâ herkes acılı. Zaten 6 Şubat’tan sonra hiçbirimiz eskisi gibi olamadık. Buraya gelip bu manzarayı gören hiç kimsenin de eskisi gibi sağlıklı bir şekilde evine dönebileceğini sanmıyorum. ‘Arka Sokaklar’ ile yaşanan felaketi 1 sene sonra ‘Bir kez daha görün’ diyerek seyirciyi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir dizide yer aldığım için çok şanslıyım.”