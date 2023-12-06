Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti

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Müzisyen Mehmet Soyarslan ile beraber Apaşlar grubunu kuran Yalçınkaya Tümay, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erkin Koray ve Cem Karaca gibi isimlerle çalışan Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek.
KÖLN'DE STÜDYOYA BERABER GİRDİK
Hem Cem Karaca hem de Erkin Koray ile çalıştıklarını söyleyen Soyarslan şöyle devam etti:
“Apaşlar Grubu 1960’ta kuruldu. Basçımız Ahmet Tuzcuoğlu, grubumuza Cem Karaca’yı getirdi. Cem’in muazzam bir sesi vardı, bizim için çok iyi bir şeydi. Hürriyet’in Altın Mikrofon Şarkı Yarışması’nda en iyi 2’nci grup ödülünü aldık. Sonrasında turnelerimiz çok takip edildi. Almanya’da turneye gittik. Köln’de bir Türk plak şirketiyle anlaşma yaptık ve tüm bilinen şarkıları burada kaydettik. Resimdeki Gözyaşları, Bu Son Olsun, Ayrılık Günümüz, Yalçın’ın bestesi Ayşem, İstanbul’u Dinliyorum, Oy Babo gibi bilinen şarkıları burada kaydettik. Bize orada büyük bir orkestra eşlik ediyordu. O gün için Türkiye’de olmayan bir kayıt sistemiydi. Birçok parçanın aranjmanını beraber yaptık.”