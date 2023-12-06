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Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti

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#Yalçınkaya Tümay#Apaşlar Grubu#Gitarist
Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 16:02

Türk rock müziği gitaristi Yalçınkaya Tümay, zatürreye bağlı organ yetmezliğinden 81 yaşında İstanbulda hayata gözlerini yumdu. Müziğe 14 yaşında başlayan Tümay, 1960lı yıllarda Cem Karaca'nın solisti olduğu Apaşlar grubunun gitaristiydi. Cem Karaca'nın seslendirdiği Aysen şarkısının da bestecisi olan Yalçınkaya Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Cami'inde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

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Müzisyen Mehmet Soyarslan ile beraber Apaşlar grubunu kuran Yalçınkaya Tümay, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erkin Koray ve Cem Karaca gibi isimlerle çalışan Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti


TÜMAYIN KIZI AYDAN AĞAOĞLU: ERKİN KORAY ONA PAŞA YALÇIN DERDİ

Yalçınkaya Tümay’ın kızı Aydan Ağaoğlu DHA’ya yaptığı açıklamada, “Hayatı boyunca hep pozitif bir enerjisi oldu. İnsanları, doğayı, hayvanları çok severdi. Müziğe derinden bağlıydı. Aynı zamanda çok başarılı bir sporcu ve tenisçiydi. Kadıköy’ün sembol ismiydi. Erkin Koray ona ‘Paşa Yalçın’ derdi. Hayatı boyunca müzikten hiç kopmadı. Ayşem olarak bilinen Aysen şarkısını anneme yazmıştı” dedi.

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Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti


SOYARSLAN: BESTE YAPMAYA DEVAM EDİYORDU

Apaşlar grubunun kurucularından müzisyen Mehmet Soyarslan ise “1 ay evvel görüştük, devamlı beste yapardı ve bana bestelerini telefondan gönderirdi. Sürekli iletişim halindeydik. Çok anımız var. Müziği çok seven bir insandı. Erkin Koray’ı çok severdi. İnsanları birbirine yaklaştıran, sevgi dolu bir insandı” diye konuştu.

Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti

 KÖLN'DE STÜDYOYA BERABER GİRDİK

Hem Cem Karaca hem de Erkin Koray ile çalıştıklarını söyleyen Soyarslan şöyle devam etti:

Apaşlar Grubu 1960’ta kuruldu. Basçımız Ahmet Tuzcuoğlu, grubumuza Cem Karaca’yı getirdi. Cem’in muazzam bir sesi vardı, bizim için çok iyi bir şeydi. Hürriyet’in Altın Mikrofon Şarkı Yarışması’nda en iyi 2’nci grup ödülünü aldık. Sonrasında turnelerimiz çok takip edildi. Almanya’da turneye gittik. Köln’de bir Türk plak şirketiyle anlaşma yaptık ve tüm bilinen şarkıları burada kaydettik. Resimdeki Gözyaşları, Bu Son Olsun, Ayrılık Günümüz, Yalçın’ın bestesi Ayşem, İstanbul’u Dinliyorum, Oy Babo gibi bilinen şarkıları burada kaydettik. Bize orada büyük bir orkestra eşlik ediyordu. O gün için Türkiye’de olmayan bir kayıt sistemiydi. Birçok parçanın aranjmanını beraber yaptık.”

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Apaşlar grubunun gitaristi Yalçınkaya Tümay 81 yaşında vefat etti

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#Yalçınkaya Tümay#Apaşlar Grubu#Gitarist

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