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Anne-kız hikayesi ağlatacak! Merakla beklenen 'Yalan'ın ilk tanıtımı yayınlandı...

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#Yalan#Kanal D#Süreç Film
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 10:04

İnci Taneleri ve Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu gibi kaliteli yapımları izleyici ile buluşturan Kanal D, projelerine bir yenisini daha ekledi. Yakında seyirci ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi Yalan’ın ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu.

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Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan’ın ilk tanıtım filmi görücüye çıktı.

Anne-kız hikayesi ağlatacak Merakla beklenen Yalanın ilk tanıtımı yayınlandı...

“Abla, Hazal sana emanet.” cümlesi ile başlayan tanıtıma, Aslıhan Güner’in hayat verdiği Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlayan dramatik sahneler damga vurdu.

Anne-kız hikayesi ağlatacak Merakla beklenen Yalanın ilk tanıtımı yayınlandı...

Yıllar sonra cezaevinden çıkarak kızına kavuşan Melike’nin aslında bir yalanın içinde olduğuna dair ipuçlarının da ekrana geldiği tanıtım güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti.

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Anne-kız hikayesi ağlatacak Merakla beklenen Yalanın ilk tanıtımı yayınlandı...

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Anne-kız hikayesi ağlatacak Merakla beklenen Yalanın ilk tanıtımı yayınlandı...

Yalan, çok yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Anne-kız hikayesi ağlatacak Merakla beklenen Yalanın ilk tanıtımı yayınlandı...

 

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#Yalan#Kanal D#Süreç Film

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