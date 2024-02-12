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Altan Erkekli 'Senden Önce' ile 'Derman' olmaya geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Alran Erkekli#Senden Önce#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 07:11

KANAL D’nin yeni dizisi “Senden Önce”nin oyuncu kadrosunda usta isim Altan Erkekli de yer alıyor.

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Yarın akşam ilk bölümü yayınlanacak olan D Media imzalı dizi, Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) arasında geçen tutkulu bir öykünün yanı sıra mahalle hikâyesiyle de yüreklere dokunacak.

Altan Erkekli, “Derman”ı canlandıracak.

Erkekli, Derman’ı filozof bir karakter olarak nitelendirdi: “Her mahalleye özgü sevecen, sempatik karakterler vardır. İşte Derman öyle biri. Sevgiyle ve güzellikle hayatın değişebileceğini savunuyor da...Derman, manavından en taze olanını satmaya çalışan dürüst ve filozof bir kişi.”

Altan Erkekli Senden Önce ile Derman olmaya geliyor

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#Alran Erkekli#Senden Önce#Kanal D

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