Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüme aksiyon sahneleri damga vurdu! İşte Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölümde yaşananlar

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Alparslan Büyük Selçuklu ilk bölüm tek parça yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 8 Kasım tarihli 1. bölümünde Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçıların saldırması heyecan dolu anlara neden oldu. Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açması ise çarpıcı gelişmelerden oldu.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU İLK BÖLÜM İZLEME EKRANI

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmxqünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar.

Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI