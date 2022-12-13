Alp Kırşan'ı yıkan ölüm!

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Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan babasının vefatıyla yıkıldı. Kötü haberi takipçileriyle paylaşan Kırşan, 'Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır' mesajını yayınladı. Kırşan'a sevenleri ve ünlü dostları başsağlığı diledi.



"Canımız babamız Erdinç Kırşan bu akşam aramızdan ayrıldı. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Beşikçioglu Camii’nden kaldırılacaktır.

Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için…

Şimdiden özlemle…"