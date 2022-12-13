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Alp Kırşan'ı yıkan ölüm!

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#Alp Kırşan#Erdinç Kırşan#İzmir
Alp Kırşanı yıkan ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:53

Oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan dün akşam vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Kırşan 'Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor' mesajını paylaştı.

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Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan babasının vefatıyla yıkıldı. Kötü haberi takipçileriyle paylaşan Kırşan, 'Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır' mesajını yayınladı. Kırşan'a sevenleri ve ünlü dostları başsağlığı diledi.

Alp Kırşanı yıkan ölüm


Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan ise kayınpederinin vefatının ardından şu mesajı paylaştı: 

"Canımız babamız Erdinç Kırşan bu akşam aramızdan ayrıldı. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Beşikçioglu Camii’nden kaldırılacaktır.
Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için…
Şimdiden özlemle…"

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#Alp Kırşan#Erdinç Kırşan#İzmir

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