MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAkın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir? Akın Akınözü'den evlilik iddiasına yanıt
GeriTelevizyon Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir? Akın Akınözü'den evlilik iddiasına yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 02.08.2020 - 00:45,Son Güncelleme:

Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir? Akın Akınözü'den evlilik iddiasına yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir? Akın Akınözü'den evlilik iddiasına yanıt
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi. Akınözü, gazetecilere rol aldığı dizinin çekimleri başlamadan kısa bir tatil yapacağını söyleyerek, evlilik iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu evlilik konusuyla ilgili "Öyle sanıldı. Ama şimdilik evlilik durumu yok." dedi. Magazin gündemine yer alan haberin ardından Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Sandra Pestemalciyan kimdir?

Sandra Pestemalciyan, magazinde yer alan haberlerin ardından gündeme gelen isimlerden oldu. Amerika’da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile ilgili haklarında çıkan evlilik haberleri hayranlarının kafasını karıştırdı. Ancak evlilik haberlerinin gerçek olmadığını ünlü oyuncu Akın Akınözü gazetecilere açıkladı. Sandra Pestemalciyan, kariyerine satış ve pazarlama uzmanı olarak devam ediyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN EVLİLİK İDDİASINA YANIT

Oyuncu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Bodrum’a uçtu. Akınözü, rol aldığı dizinin çekimleri başlamadan kısa bir tatil yapacağını söyledi. Oyuncu, sevgilisine evlenme teklifi etmediği belirterek: “Öyle sanıldı. Ama şimdilik evlilik durumu yok.” dedi.

SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları’nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. New York State University ‘de Ekonomi eğitimi almıştır.

2018 yılında çalışma hayatına atılan güzel isim PINKO adlı şirket bünyesinde Marka Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından 2018 yılının Ağustos ayında Tohum Design isimli şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle