Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir? Akın Akınözü'den evlilik iddiasına yanıt

Sandra Pestemalciyan, magazinde yer alan haberlerin ardından gündeme gelen isimlerden oldu. Amerika’da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile ilgili haklarında çıkan evlilik haberleri hayranlarının kafasını karıştırdı. Ancak evlilik haberlerinin gerçek olmadığını ünlü oyuncu Akın Akınözü gazetecilere açıkladı. Sandra Pestemalciyan, kariyerine satış ve pazarlama uzmanı olarak devam ediyor.

ÜNLÜ OYUNCUDAN EVLİLİK İDDİASINA YANIT

Oyuncu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Bodrum’a uçtu. Akınözü, rol aldığı dizinin çekimleri başlamadan kısa bir tatil yapacağını söyledi. Oyuncu, sevgilisine evlenme teklifi etmediği belirterek: “Öyle sanıldı. Ama şimdilik evlilik durumu yok.” dedi.

SANDRA PESTEMALCİYAN KİMDİR?

Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları’nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. New York State University ‘de Ekonomi eğitimi almıştır.

2018 yılında çalışma hayatına atılan güzel isim PINKO adlı şirket bünyesinde Marka Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından 2018 yılının Ağustos ayında Tohum Design isimli şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.