Afife’nin özel ödülleri açıklandı

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Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin adayları ve özel ödülleri önceki gün Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve Haldun Dormen’in ev sahipliğindeki basın toplantısıyla açıklandı.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü”ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarına adanan “Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü”ne ise Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen “Haldun Dormen Özel Ödülü”nü “Amadeus” kazanırken, “Yapı Kredi Özel Ödülü”nün sahibi ise usta sanatçı Zihni Göktay’ın oldu.

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Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, şunları söyledi: “Nihayet sahnelerin ve gönüllerimizin tiyatro aşkıyla dolduğu günlere kavuştuk.” Ödül töreni, 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Zihni Göktay - Haldun Dormen