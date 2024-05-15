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Afife Ödülleri 26. yılında

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#Afife Tiyatro Ödülleri#Haldun Dormen#Duru Tiyatro
Afife Ödülleri 26. yılında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:46

BU yıl 26’ncısı düzenlenecek Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde adaylar ve özel ödül sahipleri belli oldu.

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 Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Sanat Danışmanı, duayen sanatçı Haldun Dormen, önceki gün Yapı Kredi Kültür Sanat’ta bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’in, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne de “Çarpışma” isimli oyunuyla Müge Oskay’ın layık görüldüğü açıklandı.

Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Mutlu Aile Tablosu” oyunuyla Duru Tiyatro kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Murat Ovalı oldu. Tiyatro ödülleri ve özel ödüller, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

Afife Ödülleri 26. yılında

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#Afife Tiyatro Ödülleri#Haldun Dormen#Duru Tiyatro

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