Cem Davran ve Ada'dan Gazze mesajı...Duygulandıran sözler

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"BU BAŞKA BİR DÜNYA"

Gecede En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü 'Kulüp' dizisindeki rolü ile Ada Erma'nın oldu.

Eline çizdiği dünya resmi ile Gazze'de hayatını kaybeden çocukları da anarak duygulandıran bir konuşma gerçekleştirdi:

"Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil. Okyanuslar masmavi. Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü... bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama.. bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla beraber dünya güzelleşecek, buna yürekten inanıyorum."

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CEM DAVRAN'DAN GAZZE MESAJI: O ÇOCUKLAR DA ŞEKER YİYEBİLSİNLER BIRAKIN YA!

Çağla Şıkel ile birlikte gecenin sunuculuğunu üstlenen Cem Davran da Gazze'ye destek mesaj verdi.

"Hayat böyle devam ediyor. Güzelliği de burada ama şunu da unutmayalım; yanı başımızda da büyük bir zulüm var. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler... Güzel kızımız, Ada'mız da söyledi. Bununla ilgili 2-3 cümle de paylaşmamız gerekiyor. Yürekten yüreğe, kalpten kalbe çok büyük bir güç... Çocukların kaybolan uçurtmalarını bulmak için uğraşayacağına; o uydularla o uçaklarla çocukların üzerine bombalar atıyor. Hakikaten biz de çocuk yetiştiriyoruz bu ülkeye, özgür bil ülkeye. Biz ülkemizde çok mutluyuz ama yanı başımızda da kardeşlerimiz var, onların çocukları var. Filistin de yapılanları da unutmayalım ne olursunuz. Ne olur unutmayalım. Bu bizim görevimiz. Hayat devam etsin, sarılalım hayata ama o çocuklar da şeker de yiyebilsinler. Bırakın ya!"

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"Yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var!”

‘En İyi Müzik Grubu Ödülü’nün sahibi olan Madrigal’den, Gazze’deki savaşa sessiz kalmayın çağrısı!

