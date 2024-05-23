25 yıllık hayali sahnede

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Işıl Yücesoy’un “İzninle” adlı oyunu geçen akşam Trump Sahne’de prömiyerini gerçekleştirdi.

Işıl Yücesoy ve Arsen Gürzap’ı üçüncü kez bir araya getiren oyun, İzmir’de gerçekleşen prömiyerin ardından İstanbullu izleyicisiyle de buluştu. Yücesoy’un 25 yıllık hayalini sahneye taşıdığı gecede, sanatçı dostları da yanında oldu.

Yağmur Ün

Özel gösterime Yıldız Kültür, Erkan Can, Ayşen İnci, Güven Kıraç, Yağmur Ün, Korhan Abay, Saadet Sun, Coşkun Demir, Şükrü Avşar, Hakan Haksun, Tuğçe Soysop gibi birçok sanatçı dostu katıldı.

Bu yıl sahnede 55. sanat yılını kutlayan sanatçı, oyun sonunda sahnede dakikalarca alkışlandı.

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Tümay Özokur - Korhan Abay