Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Altın Küre gecesinde bazı sürprizler de yaşandı elbette. Bu yıl tam 9 dalda aday gösterilen Barbie; geceden sadece iki ödülle döndü. Sezonda Barbie'nin en büyük rakibi olan Oppenheimer ise en iyi yönetmen, en iyi film, en işi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi film müziği dallarında ödülü kucakladı.

Önce Altın Küre Ödülleri'nde en iyilere bakalım. Ardından da gecenin kırmızı halısına çıkan ünlülere bir göz atalım.

Drama dalında en iyi film: Oppenheimer

Drama dalında en iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi kadın oyuncu: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet ve Arthur Harari)

Müzikal ya da komedi dalında en iyi film: Poor Things

Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Paul Giamatti (The Holdovers)

Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of Fall

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

En iyi film müziği: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Dizi dalında en iyi yapım: Sucession

Dizi dalında en iyi erkek oyuncu: Kieran Culkin (Succession)

Dizi dalında en iyi kadın oyuncu: Sarah Snook (Succession)

Geceye damgasını vuran Oppenheimer, bilim insanını canlandıran Cillian Murphy'ye de en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre kazandırdı.

KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

81'inci Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında da renkli anlar yaşandı. İşte aylar öncesinden başlayan hazırlıklarını kırmızı halıya taşıyan ünlüler.





Emily Blunt, geceye kocası John Krasinski ile katıldı.





The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran Elizabeth Debicki, altın rengi kıyafetiyle törendeydi.





Ünlü şarkıcı Dua Lipa, siyah tercih eden ünlüler arasındaydı.





Florence Pugh; kırmızı elbisesiyle gecenin en iddialı ünlülerinden biriydi.





Gecenin en çok konuşulan konuklarından biri Reese Witherspoon oldu. Oyuncuya törende eski eşi Ryan Philllippe ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Deacon eşlik etti. 20 yaşındaki Deacon'ın hem yakışıklılığı hem de annesini geçen boyu dikkat çekti.

Julia Garner, gece için pırıltılı giyinen ünlülerden biriydi.





Jennifer Aniston, her zamanki gibi sade bir şıklık sergiledi.





Heidi Klum'a gecede kocası Tom Kaulitz eşlik etti.





Jennifer Lawrence doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekti.





Jennifer Lopez ise gece için pembe rengi tercih etti.





Yılın iddialı filmlerinden Barbie'nin yıldızı Margot Robbie, yapımın temasına uygun giyindi yine.

Meryl Streep ile Amanda Seyfried'ın kırmızı halı samimiyeti.

Helen Mirren her zamanki gibi yine iddialı bir renk ve iddialı bir tasarım seçti.





Julianne Moore, kırmızılar içinde.





Carey Mulligan sade bir görünüm tercih etti.





Bu tür törenlere genellikle kocası Benjamin Millepied ile katılan Natalie Portman bu kez yalnızdı. Çiftin ihanet ile sarsılan evliliğinin geleceği belirsiz.

Rosemund Pike'in kıyafeti çok konuşuldu.





Selena Gomez, asimetrik eteğiyle dikkat çekti.





Timothee Chalamet'ye sevgilisi Kylie Jenner eşlik etti. Ama oyuncu kırmızı halıya yalnız çıktı.





Naomi Watts ve bir süre önce evlendiği Billy Crudup kırmızı halıda el eleydi.