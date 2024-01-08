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Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

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#Altın Küre#Golden Globes#Hollywood
Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 10:55

Sinema ve TV dünyası yılın ilk büyük buluşmasını ve ödül heyecanını yaşadı... Bu yıl 81'inci kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri Los Angeles'da sahiplerini buldu. Kazananlar kaybedenler bir yana gecenin kırmızı halısı da renkli görüntülere sahne oldu. Özetle, Hollywood halkı, kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan Oscar Ödülleri'nin bir provasını yapmış oldu.

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Altın Küre gecesinde bazı sürprizler de yaşandı elbette. Bu yıl tam 9 dalda aday gösterilen Barbie; geceden sadece iki ödülle döndü. Sezonda Barbie'nin en büyük rakibi olan Oppenheimer ise en iyi yönetmen, en iyi film, en işi erkek oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi film müziği dallarında ödülü kucakladı.

Önce Altın Küre Ödülleri'nde en iyilere bakalım. Ardından da gecenin kırmızı halısına çıkan ünlülere bir göz atalım.

Drama dalında en iyi film: Oppenheimer
Drama dalında en iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)
En iyi kadın oyuncu: Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)
En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)
En iyi senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet ve Arthur Harari)
Müzikal ya da komedi dalında en iyi film: Poor Things
Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)
Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Paul Giamatti (The Holdovers)
Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of Fall
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
En iyi film müziği: Ludwig Göransson (Oppenheimer)
Dizi dalında en iyi yapım: Sucession
Dizi dalında en iyi erkek oyuncu: Kieran Culkin (Succession)
Dizi dalında en iyi kadın oyuncu: Sarah Snook (Succession)

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Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Geceye damgasını vuran Oppenheimer, bilim insanını canlandıran Cillian Murphy'ye de en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre kazandırdı. 

KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

81'inci Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısında da renkli anlar yaşandı. İşte aylar öncesinden  başlayan hazırlıklarını kırmızı halıya taşıyan ünlüler.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Emily Blunt, geceye kocası John Krasinski ile katıldı.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

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The Crown dizisinde Prenses Diana'yı canlandıran Elizabeth Debicki, altın rengi kıyafetiyle törendeydi.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, siyah tercih eden ünlüler arasındaydı.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Florence Pugh; kırmızı elbisesiyle gecenin en iddialı ünlülerinden biriydi.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Gecenin en çok konuşulan konuklarından biri Reese Witherspoon oldu. Oyuncuya törende eski eşi Ryan Philllippe ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Deacon eşlik etti. 20 yaşındaki Deacon'ın hem yakışıklılığı hem de annesini geçen boyu dikkat çekti. 

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Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Julia Garner, gece için pırıltılı giyinen ünlülerden biriydi.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Jennifer Aniston, her zamanki gibi sade bir şıklık sergiledi.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Heidi Klum'a gecede kocası Tom Kaulitz eşlik etti.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu


Jennifer Lawrence doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekti. 

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Jennifer Lopez ise gece için pembe rengi tercih etti.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Yılın iddialı filmlerinden Barbie'nin yıldızı Margot Robbie, yapımın temasına uygun giyindi yine.

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Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Meryl Streep ile Amanda Seyfried'ın kırmızı halı samimiyeti. 

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Helen Mirren her zamanki gibi yine iddialı bir renk ve iddialı bir tasarım seçti. 

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Julianne Moore, kırmızılar içinde.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Carey Mulligan sade bir görünüm tercih etti.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Bu tür törenlere genellikle kocası Benjamin Millepied ile katılan Natalie Portman bu kez yalnızdı. Çiftin ihanet ile sarsılan evliliğinin  geleceği belirsiz.

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Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Rosemund Pike'in kıyafeti çok konuşuldu.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Selena Gomez, asimetrik eteğiyle dikkat çekti.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Timothee Chalamet'ye sevgilisi Kylie Jenner eşlik etti. Ama oyuncu kırmızı halıya yalnız çıktı.

Ödül törenine ünlü oyuncu ile yakışıklı oğlu damga vurdu

Naomi Watts ve bir süre önce evlendiği Billy Crudup kırmızı halıda el eleydi. 

 

 

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#Altın Küre#Golden Globes#Hollywood

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